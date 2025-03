Was ist Contact-Center-KI?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Contact Center KI einsetzen können, um die Effektivität und Effizienz ihrer Abläufe zu verbessern.

Kundenorientierte Chatbots: Unternehmen können das Call-Center entlasten, indem sie es ihren Kunden ermöglichen, ihre Fragen an KI-gestützte Chatbots und virtuelle Agenten zu richten, die intelligente Antworten liefern. Diese Art der KI-gestützten Kundenbindung entlastet die Call-Center-Mitarbeiter, indem einfache Anfragen online bearbeitet werden.

Interaktive Sprachausgabe (IVR): Unternehmen können eine automatische Telefonsystemtechnologie namens IVR verwenden, bei der Anrufer Informationen mithilfe von Sprach- oder Menüeingaben anfordern. In der Vergangenheit wurde bei dieser Technologie eine DTMF-Schnittstelle (Dual-Tone Multifrequency) verwendet, um aufgezeichnete Nachrichten oder Text-to-Speech-Technologien zu erzeugen. KI, insbesondere NLP, kann die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Anrufern und Computern erweitern. KI-gestützte IVR-Systeme können Anfragen besser verstehen und in Echtzeit beantworten.

Intelligente Anrufweiterleitung (ICR): Unternehmen benötigen eine Möglichkeit, Anrufe an die richtigen Kundenservice-Mitarbeiter weiterzuleiten oder den Service mit IVR oder anderen Automatisierungen fortzusetzen. ICR-Systeme verwenden Algorithmen, die auf die Details der Anrufer trainiert sind, um Anfragen an den richtigen Agenten weiterzuleiten. Das kann insbesondere für Unternehmen von Nutzen sein, die über spezialisierte Dienste oder Produkte verfügen, bei denen bestimmte Agenten in bestimmten Schwerpunktbereichen geschult sind. So kann der erste Mitarbeiter, mit dem ein Kunde spricht, diesem helfen, anstatt dass er ihn an einen anderen Mitarbeiter weiterleiten muss.

Analyse der Kundenstimmung: KI kann Unternehmen helfen, besser zu verstehen, wie Kunden über ihre Produkte oder Dienstleistungen denken. KI kann dabei helfen, die Sprache zu verstehen, die in Kundeninteraktionen verwendet wird, um zu verstehen, ob Kunden frustriert oder zufrieden mit dem erhaltenen Support sind. Unternehmen können beispielsweise soziale Medien, E-Mails, Feedback-Formulare, Protokolle von Kundenanrufen, Online-Bewertungen und Kommentare, die in Wissensdatenbanken hinterlassen wurden, analysieren. Die Stimmungsanalyse hilft Unternehmen dabei, eine großartige Customer Experience zu bieten und den Ruf ihrer Marke zu verbessern.

Virtueller Echtzeit-Assistent: Diese Technologie zieht durch Analyse oder NLP in Echtzeit Informationen aus Kundengesprächen und versorgt Kundenservicemitarbeiter mit diesen wichtigen Informationen. Ein Kunde spricht zum Beispiel über ein Problem mit einer Einstellung, das bereits in der Vergangenheit aufgetreten ist. KI-Tools können diese häufige Beschwerde identifizieren und Hinweise dazu geben, welches Feedback in der Vergangenheit geholfen hat.