Was ist Customer Experience (CX)?

Kundenorientierung

Der wesentliche erste Schritt für ein Unternehmen, das sich auf die Customer Experience verlagert, besteht darin, die Wahrnehmungen und Gefühle des Kunden in den Mittelpunkt der Beziehung zu stellen. Dazu gehört, dass das Markenversprechen des Unternehmens auf dem Verständnis der Bedürfnisse und Emotionen seiner Kunden basiert. Um dorthin zu gelangen, muss man ein möglichst tiefes Verständnis dafür erlangen, was jeder potenzielle und bestehende Kunde in jeder Phase – oder sogar bei jeder Interaktion – der Beziehung sucht.

Für viele Unternehmen ist dies keine leichte Umstellung. In der Regel ist die Unterstützung von der Vorstandsebene über die Führungskräfte bis hin zu den Mitarbeitern erforderlich. Für Führungskräfte und Manager, deren Karriere nicht kundenorientiert war oder die in der Vergangenheit erfolgreich waren, indem sie sich zuerst auf Transaktionskennzahlen oder finanzielle KPIs konzentrierten, kann es schwierig sein, sich umzustellen. Und wie bereits erwähnt, erfordert dies erhebliche Investitionen in neue Technologien, von mobilen Apps über die Zahlungsabwicklung bis hin zu fortschrittlichen Analysen und künstlicher Intelligenz (KI).

Eine schlechte Customer Experience – eine verspätete Lieferung, ein Missverständnis mit dem Kundensupport oder einem Kontaktzentrum oder irgendein anderes Problem – kann dazu führen, dass Kunden, wenn auch unbegründet, das Gefühl haben, absichtlich schlecht behandelt zu werden.

Im Gegensatz dazu kann eine positive Customer Experience bei Kunden das Gefühl hinterlassen, dass ein Unternehmen nur für sie existiert, und, was noch wichtiger ist, sie können sich dadurch großzügig fühlen. Laut PwC sind 65 % der Verbraucher der Meinung, dass eine positive Erfahrung mit einer Marke wichtiger ist als gute Werbung. Die gleiche Umfrage hat ergeben, dass Kunden bis zu 16 % für ein großartiges Erlebnis bezahlen würden (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).5

Customer Journey Mapping

Buyer Personas sind der Ausgangspunkt eines Customer Experience Management-Programms. Der nächste Schritt beim Customer Journey Mapping besteht darin, die Interaktionen während der gesamten Customer Journey zu definieren und anschließend zu optimieren. Unternehmen müssen die einzelnen Berührungspunkte jeder Persona im Verlauf des Kundenlebenszyklus beobachten. Dies beginnt damit, dass der Kunde von dem Unternehmen erfährt, geht über den Prozess der ersten Kaufentscheidung, führt zur fortlaufenden Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung und schließt schließlich die Entscheidung ein, entweder weitere Käufe zu tätigen oder das Unternehmen zu verlassen.

Die Annahmen hinter dem Customer Journey Mapping sind, dass Interessenten oder Kunden an jedem Berührungspunkt zielgerichtet handeln – sie versuchen, ein Problem zu lösen, eine Frage zu beantworten, Optionen zu vergleichen oder etwas von einer To-do-Liste zu streichen. Das bedeutet, dass das Unternehmen diese Menschen auf ihrer Reise zu treuen Kunden an sich binden kann, indem es ihnen hilft, diese Ziele so schnell, einfach und zufriedenstellend wie möglich zu erreichen. Unternehmen bilden häufig Kundenerfolgsteams, um ihre wichtigsten Kunden durch diesen Prozess zu führen.

Das Ziel der Customer Journey Mapping ist es, verwertbare Erkenntnisse für die Entwicklung einer Customer Experience-Strategie bereitzustellen. Anstatt eine vollständige Übersicht über alle Kundenkontaktpunkte für jede Persona zu erstellen, könnte das erste Ziel darin bestehen, sich auf die Kontaktpunkte zu konzentrieren, bei denen ein Unternehmen am deutlichsten hinter den Erwartungen zurückbleibt, oder auf die Personas, die das größte Potenzial bieten.

Kunden-Personas

Eine Kundenpersona, auch Käuferpersona genannt, ist eine fiktive oder halbfiktive Figur, die ein bedeutendes Segment der Kunden oder potenziellen Kunden eines Unternehmens repräsentiert. Ein Unternehmen, das beispielsweise Ski- und Snowboardausrüstung herstellt, könnte Personas erstellen, die einen Skineuling, einen fortgeschrittenen Snowboarder oder einen erfahrenen Skifahrer oder die Eltern eines Kindes, das mit dem Ski- oder Snowboardfahrer beginnt, repräsentieren.

Personas werden auf der Grundlage von Daten aus verschiedenen Quellen erstellt. Faktoren wie Kaufverhalten, Webanalysen, Umfragen, Bewertungen und Rezensionen, Social-Media-Beiträge und Interaktionen mit Kundendienst- und Supportteams können alle die Persona beeinflussen. Das Ziel der Erstellung von Personas besteht darin, dem Unternehmen dabei zu helfen, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in jedem Kundensegment in den verschiedenen Phasen des Kundenlebenszyklus zu visualisieren.

Kundenbeziehungsmanagement

Dabei werden Daten aus Kundeninteraktionen während des gesamten Kundenlebenszyklus gesammelt, nachverfolgt, analysiert und entsprechend gehandelt. Customer Relationship Management (CRM) bezieht sich auch auf eine Kategorie von Softwaresystemen, die zur Vereinfachung und Automatisierung dieser Praxis eingesetzt werden.

Die ersten CRM-Systeme, die vor dem Aufkommen des Internets existierten, können als die ersten Customer-Experience-Management-Systeme betrachtet werden – sie wurden von Vertriebs- und Kundendienstteams zur Optimierung und Personalisierung direkter Kundeninteraktionen (persönlich oder per Telefon, E-Mail oder Direktwerbung) eingesetzt. Heute dienen CRM-Systeme als wesentliche Datenquelle für alle Elemente der Customer-Experience-Strategie eines Unternehmens. Viele CRM-Systeme enthalten auch fortschrittliche Technologie zur Erstellung und Bereitstellung von Erfahrungen auf der Grundlage von Kundendaten.