Was ist eine Customer Journey Map? 

Zwar unterscheiden sich Customer Journey Maps je nach den spezifischen Bedürfnissen und Geschäftszielen eines Unternehmens, zu den üblichen Schritten im Prozess der Erstellung einer Customer Journey Map gehören jedoch die folgenden:



Klare Ziele setzen

Kundendaten erfassen

Kunden-Personas erstellen

Die wichtigsten Phasen identifizieren

Touchpoints und Kanäle festlegen

Emotionen und Problemstellen hervorheben

Die Journey validieren

Auf der Grundlage von Erkenntnissen handeln

Klare Ziele setzen: Vor der Erstellung einer Map legt ein Unternehmen in der Regel genau fest, was es erreichen möchte. Vertriebs-, Marketing- und Produktverantwortliche könnten sich zunächst überlegen, welche Prozesse sie verbessern möchten. Zu den Schwerpunkten können die Optimierung des Kaufprozesses, das Verständnis, warum Kunden eine Dienstleistung kündigen, oder die Schaffung optimierter Onboarding-Prozesse zur Verbesserung der Kundenbindung gehören. In dieser Phase kann ein Unternehmen bestimmte KPIs festlegen, die es verbessern möchte.

Kundendaten erfassen: Um eine genaue Übersicht zu erstellen, sammelt ein Unternehmen in der Regel Daten aus mehreren Quellen, darunter Kundenfeedback, Umfragen, Interviews, Chat-Transkripte, Support-Protokolle und Webanalysen. Das hilft der Marke, den Entscheidungsprozess aus der Sicht des Kunden zu sehen.

Kunden-Personas erstellen: Kunden-Personas sind fiktive, aber datengestützte Repräsentationen verschiedener Kundentypen. Sie heben Demografie, Motivation und Verhaltensweisen der Kunden hervor, um einen Kontext für die Customer Journey zu schaffen. Dank fortschrittlicher Kundenanalyse und Automatisierung sind Kunden-Personas präziser geworden, sodass Unternehmen Kunden auf der Grundlage detaillierterer Verhaltensweisen und Standorte segmentieren können. Anhand dieser Personas kann eine Marke ihre Customer Journey Map auf eine bestimmte Zielgruppe ausrichten, die sie ansprechen möchte.

Die wichtigsten Phasen identifizieren: In diesem Schritt definiert ein Unternehmen die entscheidenden Phasen seiner Customer Journey. Dies kann alle Phasen von der Wahrnehmung bis zur Phase nach dem Kauf umfassen, sich ausschließlich auf die Phase nach dem Kauf konzentrieren oder sich auf eine spezifische Journey für ein Produkt oder eine Funktion beziehen.

Touchpoints und Kanäle festlegen: In dieser Phase ermittelt ein Unternehmen, wo und wie Kunden mit seiner Marke interagieren. Das kann Werbung, E-Mail-Kampagnen, soziale Medien, Kundensupport oder eine mobile App beinhalten.

Emotionen und Problemstellen hervorheben: In diesem Schritt analysiert ein Unternehmen die Kundendaten, um die emotionalen Höhen und Tiefen zu verstehen, die Kunden in den verschiedenen Phasen erleben. Beispielsweise können die Frustration während des Onboardings oder die Zufriedenheit nach der Lösung eines Problems wertvolle Erkenntnisse liefern.

Die Journey validieren: Nachdem die Map erstellt ist, kann ein Unternehmen sie mit realen Kunden oder durch Tests validieren. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob die Customer Experience Map die Customer Experience korrekt abbildet.

Auf der Grundlage von Erkenntnissen handeln: Nachdem eine Map validiert ist, kann ein Unternehmen sie nutzen, um Verbesserungen vorzunehmen. In dieser Phase kann sich eine Marke dafür entscheiden, die Kommunikation an entscheidenden Touchpoints zu verbessern, Ressourcen auf Erfahrungen nach dem Kauf zu verlagern oder in neue Technologien zu investieren, um die Journey reibungsloser zu gestalten.