Was ist Edge KI?

Einfach ausgedrückt bezieht sich Edge KI oder „KI am Edge“ auf die Kombination von Edge Computing und künstlicher Intelligenz, um Aufgaben des maschinellen Lernens direkt auf miteinander verbundenen Edge-Geräten auszuführen. Edge Computing ermöglicht die Speicherung von Daten in der Nähe des Gerätestandorts, und KI-Algorithmen ermöglichen die Verarbeitung der Daten direkt am Netzwerkrand, mit oder ohne Internetverbindung. Dies ermöglicht die Verarbeitung von Daten innerhalb von Millisekunden und liefert Echtzeit-Feedback.

Selbstfahrende Autos, Wearables, Sicherheitskameras und intelligente Haushaltsgeräte gehören zu den Technologien, die Edge KI-Funktionen nutzen, um Benutzern Prompt Echtzeitinformationen zu liefern, wenn dies am wichtigsten ist.

Edge KI erfreut sich wachsender Beliebtheit, da Unternehmen neue Wege entdecken, ihre Leistungsfähigkeit zu nutzen, um Workflows zu optimieren, Geschäftsprozesse zu automatisieren und neue Innovationsmöglichkeiten zu erschließen. Gleichzeitig können gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Latenz, Sicherheit und Kostensenkung ausgeräumt werden.

