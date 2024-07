In Kombination mit 5G verspricht Edge-Computing enorme Chancen in jeder Branche. Edge-Computing bringt Rechenleistung und Datenspeicher näher dorthin, wo Daten erzeugt werden. Dies ermöglicht bessere Datensteuerung, Kostensenkungen, schnellere Erkenntnisse und Maßnahmen sowie kontinuierlichen Betrieb. Tatsächlich werden 75 % der Unternehmensdaten bis zum Jahr 2025 in der Edge-Umgebung verarbeitet werden, verglichen mit derzeit nur 10 %.¹

IBM stellt ein Angebot für autonomes Management bereit, das Umfang, Variabilität und Häufigkeit von Änderungen in Edge-Umgebungen adressiert. Darüber hinaus bietet IBM Lösungen, um Kommunikationsunternehmen bei der Modernisierung ihrer Netze zu unterstützen und neue Services in der Edge-Umgebung bereitzustellen.