Was ist ein Gaußsches Mischungsmodell?

GMMs sind leistungsstark, beruhen aber auf Gaußschen Annahmen. Damit GMMs Daten gut darstellen können, müssen die Cluster elliptisch und die Dichte innerhalb der Cluster gleichmäßig sein. Cluster mit nicht elliptischen Formen oder Daten mit sehr dichten und dünn besetzten Abschnitten werden von einem GMM möglicherweise nicht gut dargestellt.
In Bezug auf die Cluster ähneln GMMs dem k-Means-Clustering, weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. Erstens geben GMMs im Gegensatz zu k-Means, das jeden Punkt einem Cluster zuweist, Wahrscheinlichkeiten für die Zugehörigkeit zu jedem Cluster an. Dies wird „Soft-Clustering“ genannt. Da Cluster sowohl elliptisch als auch überlappend sein können, sind GMMs oft flexibler und lassen mehr Unsicherheit bei den Clustergrenzen zu.
Für binäre oder kategoriale Daten sind GMMs nicht gut geeignet, aber ein ähnlicher Ansatz mit Bernoulli-Verteilungen oder multinomialen Verteilungen kann die Daten effektiv anpassen. Umgekehrt passen diese Arten von Modellen Daten nicht an, die aus stetigen Variablen bestehen, während ein GMM die Daten häufig gut anpasst.
Da GMMs versuchen, die Parameter von Gaußschen Verteilungen zu schätzen, lassen sich einige Daten besser mit einer nichtparametrischen Methode wie der Kernel-Dichte-Estimation (KDE) modellieren. Eine KDE trifft keine Annahmen über die Verteilungen von Clustern oder Teilgesamtheiten, sondern schätzt stattdessen die Dichte über kleine, lokale Kernel für jeden Datenpunkt. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Ihre Daten aus komplexen Verteilungen bestehen, ohne eine bestimmte Form anzunehmen.
Eine Erweiterung von GMM ist der Variational Autoencoder (VAE), ein generatives Modell, das flexible latente Verteilungen lernt. In einem VAE ist das Gesamtziel dasselbe, es wird aber kein EM verwendet. Ein VAE verwendet ein probabilistisches Encoder-Decoder-Framework, um latente Repräsentationen auf die gleiche Weise zu lernen, wie ein GMM jedem Datenpunkt Mischungsgewichte zuweist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass bei der EM die A-posterior-Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann, während dies bei einem VAE nicht der Fall ist, was es viel flexibler macht. Der Nachteil besteht darin, dass ein VAE oft komplexer und zeitaufwändiger zu schulen ist.