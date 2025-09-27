Was ist ein Gaußsches Mischungsmodell?

Eine einzelne Gaußsche Verteilung, auch „Normalverteilung“ genannt, beschreibt viele Arten von Naturphänomenen. Die Verteilung der Körpergröße der Schüler in einem Klassenzimmer, des Gewichts von Neugeborenen und der Haltbarkeit mechanischer Teile sind oft Gaußsche Verteilungen.

Eine einzelne Gaußsche Verteilung eignet sich jedoch nicht für die Modellierung von Datensätzen mit mehreren Clustern oder von solchen mit einer erheblichen Schiefe oder starken Randbereichen. In diesen Fällen kann ein GMM besser geeignet sein.

Ein GMM verwendet unbeaufsichtigtes Lernen, um ein probabilistisches Modell zu generieren, das davon ausgeht, dass Daten aus einer Kombination mehrerer Gauß-Verteilungen generiert werden. Anstatt davon auszugehen, dass alle Daten aus einer einzigen Normalverteilung (einem Gaußschen Modell) stammen, geht ein GMM davon aus, dass es mehrere Normalverteilungen gibt, die jeweils einen anderen „Cluster“ oder eine andere „Teilpopulation“ im Datensatz darstellen und von denen jede ihren eigenen Mittelwert und ihre eigene Varianz aufweist.

Im Falle von Schülern können Sie sich Höhen mit einer bimodalen Verteilung vorstellen, wobei die Geschlechtsidentität der Schüler nicht bekannt ist. Im Falle von Maschinenteilen stellen Sie sich vor, dass die Teile von zwei verschiedenen Lieferanten stammen, von denen einer qualitativ hochwertigere Teile herstellt als der andere. In beiden Fällen könnte es nützlich sein, zu berechnen, zu welcher Teilpopulation ein Datenpunkt gehört und welche Merkmale diese Teilpopulation aufweist.