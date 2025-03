Größer ist nicht immer besser, und was SLMs an Größe fehlt, machen sie durch diese Vorteile wett:

Zugänglichkeit: Forscher, KI-Entwickler und andere Personen können Sprachmodelle erkunden und mit ihnen experimentieren, ohne in mehrere GPUs (Grafikprozessoren) oder anderes spezialisiertes Equipment investieren zu müssen.

Effizienz: Durch ihre Schlankheit verbrauchen SLMs weniger Ressourcen und ermöglichen so schnelles Training und Bereitstellung.

Effektive Leistung: Diese Effizienz geht nicht auf Kosten der Leistung. Kleine Modelle können eine vergleichbare oder sogar bessere Leistung aufweisen als ihre großen Pendants. Zum Beispiel übertrifft GPT-4o mini GPT-3.5 Turbo in den LLM-Benchmarks für die Bereiche Sprachverständnis, Fragenbeantwortung, logisches Denken, mathematisches Denken und Codegenerierung.10 Die Leistung von GPT-4o mini kommt auch der seines größeren Bruders GPT-4o nahe.10

Größere Datenschutz- und Sicherheitskontrolle: Aufgrund ihrer geringeren Größe können SLMs in privaten Cloud-Computing-Umgebungen oder vor Ort eingesetzt werden, was einen besseren Datenschutz und eine bessere Verwaltung und Eindämmung von Cybersicherheitsbedrohungen ermöglicht. Dies kann besonders wertvoll für Sektoren wie das Finanzwesen oder das Gesundheitswesen sein, in denen sowohl Datenschutz als auch Sicherheit an erster Stelle stehen.

Niedrigere Latenz: Weniger Parameter führen zu kürzeren Verarbeitungszeiten, sodass SLMs schnell reagieren können. Zum Beispiel haben Granite 3.0 1B-A400M und Granite 3.0 3B-A800M Gesamtparameterzahlen von 1 Milliarde bzw. 3 Milliarden, während ihre aktiven Parameterzahlen bei der Inferenz 400 Millionen für das 1B-Modell und 800 Millionen für das 3B-Modell betragen. Dadurch können beide SLMs die Latenz minimieren und gleichzeitig eine hohe Leistung bieten.

Ökologisch nachhaltiger: Da sie weniger Rechenressourcen benötigen, verbrauchen kleine Sprachmodelle weniger Energie und verringern dadurch ihre CO2-Bilanz.

Geringere Kosten: Unternehmen können Entwicklungs-, Infrastruktur- und Betriebskosten einsparen, die sonst für die Ausführung umfangreicher Modelle erforderlich wären, z. B. für die Beschaffung großer Mengen hochwertiger Trainingsdaten und die Verwendung fortschrittlicher Hardware.