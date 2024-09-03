10 Gefahren und Risiken der KI und wie man damit umgeht

Künstliche Intelligenz (KI) hat einen enormen Wert, aber den vollen Nutzen der KI auszuschöpfen, bedeutet, sich ihren potenziellen Fallstricken zu stellen und sie zu bewältigen. Die gleichen hochentwickelten Systeme, die zur Entdeckung neuer Medikamente, zum Screening von Krankheiten, zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Tierwelt und der biologischen Vielfalt eingesetzt werden, können auch zu voreingenommenen Algorithmen führen, die Schaden anrichten, sowie zu Technologien, die die Sicherheit, die Privatsphäre und sogar die menschliche Existenz bedrohen.

Hier ein genauerer Blick auf 10 Gefahren von KI und umsetzbare Strategien für das Risikomanagement. Viele der hier aufgeführten KI-Risiken können gemildert werden, aber KI-Experten, Entwickler, Unternehmen und Regierungen müssen sich dennoch mit ihnen auseinandersetzen.

1. Verzerrung

Menschen sind von Natur aus voreingenommen, und die KI, die wir entwickeln, kann unsere Verzerrung widerspiegeln. Diese Systeme lernen versehentlich Verzerrungen, die in den Trainingsdaten enthalten sein könnten und sich in den Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) und Deep Learning-Modellen zeigen, die der KI-Entwicklung zugrunde liegen. Diese erlernten Verzerrungen könnten sich während der Bereitstellung von KI fortsetzen, was zu verzerrten Ergebnissen führt.

KI-Verzerrung kann unbeabsichtigte Folgen haben und potenziell schädliche Folgen haben. Beispiele hierfür sind Bewerberverfolgungssysteme, die aufgrund des Geschlechts diskriminieren, Diagnosesysteme im Gesundheitswesen, die für historisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen weniger genaue Ergebnisse liefern, und Instrumente der prädiktiven Polizeiarbeit, die unverhältnismäßig stark auf systemisch marginalisierte Gemeinschaften abzielen, um nur einige zu nennen.

Handeln:

  • Entwickeln Sie Praktiken, die Fairness fördern, wie z. B. repräsentative Trainingsdatensätze, Bildung verschiedener Entwicklungsteams, Integration von Metriken und Einbeziehung der menschlichen Aufsicht durch KI-Ethik, Review Boards oder -ausschüsse.
  • Führen Sie über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg Prozesse zur Vermeidung von Verzerrungen ein. Dazu gehört die Wahl des richtigen Lernmodells, die sorgfältige Datenverarbeitung und die Überwachung der realen Leistung.
  • Schauen Sie sich KI-Fairness-Tools an, wie das Open Source AI Fairness 360 Toolkit von IBM

2. Bedrohungen der Cybersicherheit

Böswillige Akteure können KI ausnutzen, um Cyberangriffe zu starten. Sie manipulieren KI-Werkzeuge, um Stimmen zu klonen, gefälschte Identitäten zu erstellen und überzeugende Phishing-E-Mails zu erstellen – alles mit der Absicht, zu betrügen, zu hacken, die Identität einer Person zu stehlen oder deren Privatsphäre und Sicherheit zu gefährden.

Und obwohl Unternehmen technologische Fortschritte wie generative KI nutzen, sind nur 24 % der Initiativen für generative KI gesichert. Dieser Mangel an Sicherheit bedroht Daten und KI-Modelle durch Verstöße, deren Kosten sich im Jahr 2024 im globalen Durchschnitt auf satte 4,88 Mio. USD belaufen.

Handeln:

Hier sind einige der Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre KI-Pipeline sichern können, wie vom IBM Institute for Business Value (IBM IBV) empfohlen:

  • Entwerfen Sie eine Strategie für KI-Sicherheit.
  • Suchen Sie durch Risikobewertung und Bedrohungsmodellierung nach Sicherheitslücken in KI-Umgebungen.
  • Schützen Sie die Trainingsdaten der KI und verfolgen Sie einen „Secure-by-Design“-Ansatz, um eine sichere Implementierung und Entwicklung von KI-Technologien zu ermöglichen.
  • Beurteilen Sie Modellschwachstellen mithilfe von kontradiktorischen Tests.
  • Investieren Sie in Cyber-Reaktionstrainings, um das Bewusstsein, die Vorsorge und die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu verbessern.
3. Probleme mit dem Datenschutz

Große Sprachmodelle (LLMs) sind die zugrunde liegenden KI-Modelle für viele generative KI-Anwendungen, wie virtuelle Assistenten und konversationelle intelligente Chatbots. Wie der Name schon sagt, benötigen diese Sprachmodelle eine enorme Menge an Trainingsdaten.

Die Daten, mit denen LLMs trainieren, werden jedoch in der Regel von Web-Crawlern beschafft, die Informationen von Websites sammeln. Diese Daten werden häufig ohne Zustimmung der Nutzer erhoben und können personenbezogene Daten (PII) enthalten. Andere KI-Systeme, die maßgeschneiderte Kundenerlebnisse bieten, könnten ebenfalls persönliche Daten sammeln.

Handeln:

  • Informieren Sie Verbraucher über Datenerfassungspraktiken für KI-Systeme: Wann Daten gesammelt werden, welche (falls überhaupt) personenbezogene Daten enthalten sind und wie Daten gespeichert und verwendet werden.
  • Geben Sie ihnen die Möglichkeit, der Datenerfassung zu widersprechen.

4. Umweltschäden

Künstliche Intelligenz basiert auf energieintensiven Berechnungen mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck. Das Training von Algorithmen auf großen Datensätzen und die Ausführung komplexer Modelle erfordern enorme Energiemengen und tragen zu erhöhten CO₂-Emissionen bei. Eine Studie schätzt, dass das Training eines einzigen Verarbeitung natürlicher Sprache über 600.000 Pfund Kohlendioxid ausstößt; fast das Fünffache der durchschnittlichen Emissionen eines Autos über seine Lebensdauer.1

Der Wasserverbrauch ist ein weiteres Problem. Viele KI-Anwendungen laufen auf Servern in Rechenzentren, die erhebliche Wärme erzeugen und große Wassermengen zur Kühlung benötigen. Eine Studie fand heraus, dass das Training von GPT-3-Modellen in Microsofts US-Rechenzentren 5,4 Millionen Liter Wasser verbraucht und die Verarbeitung von 10 bis 50 Prompts etwa 500 Milliliter verbraucht, was einer Standardwasserflasche entspricht.2

Handeln:

  • Denken Sie an Rechenzentren und KI-Anbieter, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
  • Wählen Sie energieeffiziente KI-Modelle oder Frameworks.
  • Mit weniger Daten schulen und die Modellarchitektur vereinfachen.
  • Verwenden Sie bestehende Modelle wieder und profitieren Sie von Transfer Learning, das vortrainierte Modelle verwendet, um die Leistung bei verwandten Aufgaben oder Datensätzen zu verbessern.
  • Erwägen Sie eine Serverlos-Architektur und Hardware, die für KI-Workloads optimiert ist.

5. Existenzielle Risiken

Im März 2023, nur vier Monate nachdem OpenAI ChatGPT eingeführt hatte, forderte ein offener Brief von Tech-Führungskräften eine sofortige sechsmonatige Pause bei „dem Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4.“3 Zwei Monate später warnte Geoffrey Hinton, einer der „Väter der KI“, dass die rasante Entwicklung der KI die menschliche Intelligenz bald übertreffen könnte.4 Es folgte eine weitere Erklärung von KI-Wissenschaftlern, Experten und anderen namhaften Persönlichkeiten, in denen Maßnahmen gefordert wurden, um das Risiko des Aussterbens durch KI zu verringern, und es mit den Risiken eines Atomkriegs und einer Pandemie gleichsetzte.5

Auch wenn diese existenziellen Gefahren im Vergleich zu anderen KI-Risiken oft als weniger unmittelbar angesehen werden, sind sie dennoch bedeutend. Starke KI oder künstliche allgemeine Intelligenz ist eine theoretische Maschine mit menschenähnlicher Intelligenz, während künstliche Superintelligenz sich auf ein hypothetisches fortschrittliches KI-System bezieht, das die menschliche Intelligenz übersteigt.

Handeln Sie:

Auch wenn starke KI und superintelligente KI wie Science Fiction klingen, können sich Unternehmen auf diese Technologien vorbereiten:

  • Bleiben Sie über die KI-Forschung auf dem Laufenden.
  • Bauen Sie einen soliden Tech-Stack auf und bleiben Sie offen für Experimente mit den neuesten KI-Tools.
  • Stärken Sie die Fähigkeiten der KI-Teams, um die Einführung neuer Technologien zu erleichtern.

6. Verletzung geistigen Eigentums

Generative KI hat sich zu einem geschickten Nachahmer von Kreativen entwickelt. Sie erzeugt Bilder, die die Form eines Künstlers einfangen, Musik, die die Stimme eines Sängers widerspiegelt, oder Essays und Gedichte, die dem Stil eines Schriftstellers ähneln. Dennoch stellt sich eine wichtige Frage: Wem gehören die Urheberrechte an KI-generierten Inhalten, unabhängig davon, ob sie vollständig von KI generiert wurden oder mit ihrer Hilfe erstellt wurden?

Die Fragen des geistigen Eigentums (IP) im Zusammenhang mit KI-generierten Werken entwickeln sich noch, und die Unklarheit bezüglich der Eigentumsverhältnisse stellt Unternehmen vor Herausforderungen.

Handeln:

  • Implementieren Sie Überprüfungen zur Einhaltung von Gesetzen bezüglich lizenzierter Werke, die zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden könnten.
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Daten in Algorithmen eingeben, um zu vermeiden, dass die IP Ihres Unternehmens oder die IP-geschützten Informationen anderer preisgegeben werden.
  • Überwachen Sie die Ausgaben von KI-Modellen auf Inhalte, die das geistige Eigentum Ihres Unternehmens preisgeben oder die Rechte anderer verletzen könnten.

7. Arbeitsplatzverluste

Es wird erwartet, dass die KI den Arbeitsmarkt umkrempeln wird, was Befürchtungen hervorruft, dass die KI-gestützte Automatisierung Arbeitnehmer verdrängen wird. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums erwartet fast die Hälfte der befragten Unternehmen, dass KI neue Arbeitsplätze schaffen wird, während fast ein Viertel sie als Ursache für Arbeitsplatzverluste sieht.6

Während KI das Wachstum von Rollen wie Spezialistinnen und Spezialisten für maschinelles Lernen, Robotikingenieure und Spezialistinnen und Spezialisten für die digitale Transformation fördert, führt sie auch zum Rückgang von Stellen in anderen Bereichen. Dazu gehören Büroarbeiten, Sekretariatsarbeiten, Dateneingabe und Kundenservice, um nur einige zu nennen. Der beste Weg, diese Verluste zu begrenzen, ist ein proaktiver Ansatz, der berücksichtigt, wie Mitarbeiter ihre Arbeit mit KI-Tools verbessern können.

Handeln:

Die Umschulung und Weiterbildung von Mitarbeitern in der effektiven Nutzung von KI ist kurzfristig unerlässlich. Der IBM IBV empfiehlt jedoch einen langfristigen, dreigleisigen Ansatz:

  • Transformieren Sie konventionelle Geschäfts- und Betriebsmodelle, Arbeitsrollen, Organisationsstrukturen und andere Prozesse, um die sich wandelnde Natur der Arbeit widerzuspiegeln.
  • Richten Sie Partnerschaften zwischen Mensch und Maschine ein, die die Entscheidungsfindung, Problemlösung und Wertschöpfung verbessern.
  • Investieren Sie in Technologien, die es den Mitarbeitern ermöglichen, sich auf wertschöpfendere Aufgaben zu konzentrieren und das Umsatzwachstum voranzutreiben.

8. Mangelnde Rechenschaftspflicht

Eines der ungewisseren und neueren Risiken der KI ist ihr Mangel an Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich, wenn ein KI-System versagt? Wer haftet im Falle schädlicher Entscheidungen eines KI-Tools?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt bei tödlichen Unfällen und gefährlichen Kollisionen mit selbstfahrenden Autos sowie bei unrechtmäßigen Verhaftungen aufgrund von Gesichtserkennungssystemen. Während diese Fragen noch von politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden geklärt werden, können Unternehmen die Rechenschaftspflicht in ihre KI-Governance-Strategie für bessere KI einbeziehen.

Handeln:

  • Bewahren Sie leicht zugängliche Audit-Trails und Protokolle auf, um die Überprüfung des Verhaltens und der Entscheidungen eines KI-Systems zu erleichtern.
  • Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über menschliche Entscheidungen, die während des KI-Designs, der Entwicklung, des Testens und der Bereitstellung getroffen wurden, damit sie bei Bedarf nachverfolgt werden können.
  • Erwägen Sie die Nutzung bestehender Frameworks und Leitlinien, die Rechenschaftspflicht in die KI integrieren, wie z. B. die Ethikrichtlinien der Europäischen Kommission für vertrauenswürdige KI,7 die KI-Prinzipien der OECD,8 das NIST AI Risk Management Framework9 und das KI-Accountability-Framework des US Government Accountability Office.10

9. Mangelnde Erklärbarkeit und Transparenz

KI-Algorithmen und -Modelle werden oft als Blackboxes wahrgenommen, deren interne Mechanismen und Entscheidungsprozesse ein Rätsel sind, selbst für KI-Forscher, die eng mit der Technologie zusammenarbeiten. Die Komplexität von KI-Systemen stellt eine Herausforderung dar, wenn es darum geht, zu verstehen, warum sie zu einer bestimmten Schlussfolgerung gekommen sind, und zu interpretieren, wie sie zu einer bestimmten Vorhersage gekommen sind.

Diese Undurchsichtigkeit und Unverständlichkeit untergraben das Vertrauen und verschleiern die potenziellen Gefahren der KI, wodurch es schwierig wird, proaktive Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

„Wenn wir dieses Vertrauen in diese Modelle nicht haben, können wir den Vorteil dieser KI in Unternehmen nicht wirklich nutzen“, sagte Kush Varshney, angesehener Forschungswissenschaftler und leitender Manager bei IBM Research in einem Video der IBM AI Academy über Vertrauen, Transparenz und Governance in der KI.

Handeln:

  • Setzen Sie erklärbare KI-Techniken ein. Einige Beispiele sind die kontinuierliche Modellevaluation, Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) zur Erklärung der Vorhersage von Klassifikatoren durch einen maschinellen Lernalgorithmus sowie Deep Learning Important FeaTures (DeepLIFT), um einen nachverfolgbaren Zusammenhang und Abhängigkeiten zwischen Neuronen in einem neuronalen Netzwerk zu zeigen.
  • Auch hier ist eine gute KI-Governance wichtig, etwa durch Audit- und Review-Teams, die die Interpretierbarkeit von KI-Ergebnissen beurteilen und Standards für die Erklärbarkeit festlegen.
  • Erkunden Sie erklärbare KI-Tools, wie das Open-Source-Toolkit AI Explainability 360 von IBM.

10. Fehlinformationen und Manipulation

Wie bei Cyberangriffen nutzen böswillige Akteure KI-Technologien aus, um Fehlinformationen und Desinformation zu verbreiten und so die Entscheidungen und Handlungen der Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Zum Beispiel wurden KI-generierte Robocalls erstellt, die die Stimme von Präsident Joe Biden nachahmen, um mehrere amerikanische Wähler davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen.11

Neben Desinformationen im Zusammenhang mit Wahlen kann KI auch Deepfakes erzeugen. Dabei handelt es sich um Bilder oder Videos, die so verändert werden, dass jemand fälschlicherweise so dargestellt wird, als hätte er etwas gesagt oder getan, was er nie getan hat. Diese Deepfakes können sich über soziale Medien verbreiten, Desinformationen verstärken, Rufschädigung verursachen und Opfer belästigen oder erpressen.

KI-Halluzinationen tragen ebenfalls zu Fehlinformationen bei. Diese ungenauen, aber plausiblen Ergebnisse reichen von geringfügigen sachlichen Ungenauigkeiten bis hin zu gefälschten Informationen, die Schaden anrichten können.

Handeln:

  • Informieren Sie Nutzer und Mitarbeiter darüber, wie sie Fehlinformationen und Desinformationen erkennen können.
  • Überprüfen Sie die Echtheit und Richtigkeit der Informationen, bevor Sie darauf reagieren.
  • Verwenden Sie hochwertige Trainingsdaten, testen Sie KI-Modelle rigoros und evaluieren und verfeinern Sie diese kontinuierlich.
  • Verlassen Sie sich auf menschliche Aufsicht, um die Genauigkeit von KI-Outputs zu überprüfen und zu validieren.
  • Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neueste Forschung zur Erkennung und Bekämpfung von Deepfakes, KI-Halluzinationen und anderen Formen von Fehlinformationen und Desinformationen.

Machen Sie KI-Governance zu einer Unternehmenspriorität

Künstliche Intelligenz verspricht viel, birgt aber auch potenzielle Gefahren. Wenn Sie die potenziellen Risiken von KI verstehen und proaktiv Maßnahmen ergreifen, um sie zu minimieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Mit IBM watsonx.governance Unternehmen können KI-Aktivitäten auf einer integrierten Plattform steuern, verwalten und überwachen. IBM® watsonx.governance kann KI-Modelle von beliebigen Anbietern steuern, die Genauigkeit der Modelle bewerten und Fairness, Verzerrung und andere Metriken überwachen.

 
