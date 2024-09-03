Künstliche Intelligenz (KI) hat einen enormen Wert, aber den vollen Nutzen der KI auszuschöpfen, bedeutet, sich ihren potenziellen Fallstricken zu stellen und sie zu bewältigen. Die gleichen hochentwickelten Systeme, die zur Entdeckung neuer Medikamente, zum Screening von Krankheiten, zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Tierwelt und der biologischen Vielfalt eingesetzt werden, können auch zu voreingenommenen Algorithmen führen, die Schaden anrichten, sowie zu Technologien, die die Sicherheit, die Privatsphäre und sogar die menschliche Existenz bedrohen.
Hier ein genauerer Blick auf 10 Gefahren von KI und umsetzbare Strategien für das Risikomanagement. Viele der hier aufgeführten KI-Risiken können gemildert werden, aber KI-Experten, Entwickler, Unternehmen und Regierungen müssen sich dennoch mit ihnen auseinandersetzen.
Menschen sind von Natur aus voreingenommen, und die KI, die wir entwickeln, kann unsere Verzerrung widerspiegeln. Diese Systeme lernen versehentlich Verzerrungen, die in den Trainingsdaten enthalten sein könnten und sich in den Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) und Deep Learning-Modellen zeigen, die der KI-Entwicklung zugrunde liegen. Diese erlernten Verzerrungen könnten sich während der Bereitstellung von KI fortsetzen, was zu verzerrten Ergebnissen führt.
KI-Verzerrung kann unbeabsichtigte Folgen haben und potenziell schädliche Folgen haben. Beispiele hierfür sind Bewerberverfolgungssysteme, die aufgrund des Geschlechts diskriminieren, Diagnosesysteme im Gesundheitswesen, die für historisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen weniger genaue Ergebnisse liefern, und Instrumente der prädiktiven Polizeiarbeit, die unverhältnismäßig stark auf systemisch marginalisierte Gemeinschaften abzielen, um nur einige zu nennen.
Handeln:
Böswillige Akteure können KI ausnutzen, um Cyberangriffe zu starten. Sie manipulieren KI-Werkzeuge, um Stimmen zu klonen, gefälschte Identitäten zu erstellen und überzeugende Phishing-E-Mails zu erstellen – alles mit der Absicht, zu betrügen, zu hacken, die Identität einer Person zu stehlen oder deren Privatsphäre und Sicherheit zu gefährden.
Und obwohl Unternehmen technologische Fortschritte wie generative KI nutzen, sind nur 24 % der Initiativen für generative KI gesichert. Dieser Mangel an Sicherheit bedroht Daten und KI-Modelle durch Verstöße, deren Kosten sich im Jahr 2024 im globalen Durchschnitt auf satte 4,88 Mio. USD belaufen.
Handeln:
Hier sind einige der Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre KI-Pipeline sichern können, wie vom IBM Institute for Business Value (IBM IBV) empfohlen:
Große Sprachmodelle (LLMs) sind die zugrunde liegenden KI-Modelle für viele generative KI-Anwendungen, wie virtuelle Assistenten und konversationelle intelligente Chatbots. Wie der Name schon sagt, benötigen diese Sprachmodelle eine enorme Menge an Trainingsdaten.
Die Daten, mit denen LLMs trainieren, werden jedoch in der Regel von Web-Crawlern beschafft, die Informationen von Websites sammeln. Diese Daten werden häufig ohne Zustimmung der Nutzer erhoben und können personenbezogene Daten (PII) enthalten. Andere KI-Systeme, die maßgeschneiderte Kundenerlebnisse bieten, könnten ebenfalls persönliche Daten sammeln.
Handeln:
Künstliche Intelligenz basiert auf energieintensiven Berechnungen mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck. Das Training von Algorithmen auf großen Datensätzen und die Ausführung komplexer Modelle erfordern enorme Energiemengen und tragen zu erhöhten CO₂-Emissionen bei. Eine Studie schätzt, dass das Training eines einzigen Verarbeitung natürlicher Sprache über 600.000 Pfund Kohlendioxid ausstößt; fast das Fünffache der durchschnittlichen Emissionen eines Autos über seine Lebensdauer.1
Der Wasserverbrauch ist ein weiteres Problem. Viele KI-Anwendungen laufen auf Servern in Rechenzentren, die erhebliche Wärme erzeugen und große Wassermengen zur Kühlung benötigen. Eine Studie fand heraus, dass das Training von GPT-3-Modellen in Microsofts US-Rechenzentren 5,4 Millionen Liter Wasser verbraucht und die Verarbeitung von 10 bis 50 Prompts etwa 500 Milliliter verbraucht, was einer Standardwasserflasche entspricht.2
Handeln:
Im März 2023, nur vier Monate nachdem OpenAI ChatGPT eingeführt hatte, forderte ein offener Brief von Tech-Führungskräften eine sofortige sechsmonatige Pause bei „dem Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4.“3 Zwei Monate später warnte Geoffrey Hinton, einer der „Väter der KI“, dass die rasante Entwicklung der KI die menschliche Intelligenz bald übertreffen könnte.4 Es folgte eine weitere Erklärung von KI-Wissenschaftlern, Experten und anderen namhaften Persönlichkeiten, in denen Maßnahmen gefordert wurden, um das Risiko des Aussterbens durch KI zu verringern, und es mit den Risiken eines Atomkriegs und einer Pandemie gleichsetzte.5
Auch wenn diese existenziellen Gefahren im Vergleich zu anderen KI-Risiken oft als weniger unmittelbar angesehen werden, sind sie dennoch bedeutend. Starke KI oder künstliche allgemeine Intelligenz ist eine theoretische Maschine mit menschenähnlicher Intelligenz, während künstliche Superintelligenz sich auf ein hypothetisches fortschrittliches KI-System bezieht, das die menschliche Intelligenz übersteigt.
Handeln Sie:
Auch wenn starke KI und superintelligente KI wie Science Fiction klingen, können sich Unternehmen auf diese Technologien vorbereiten:
Generative KI hat sich zu einem geschickten Nachahmer von Kreativen entwickelt. Sie erzeugt Bilder, die die Form eines Künstlers einfangen, Musik, die die Stimme eines Sängers widerspiegelt, oder Essays und Gedichte, die dem Stil eines Schriftstellers ähneln. Dennoch stellt sich eine wichtige Frage: Wem gehören die Urheberrechte an KI-generierten Inhalten, unabhängig davon, ob sie vollständig von KI generiert wurden oder mit ihrer Hilfe erstellt wurden?
Die Fragen des geistigen Eigentums (IP) im Zusammenhang mit KI-generierten Werken entwickeln sich noch, und die Unklarheit bezüglich der Eigentumsverhältnisse stellt Unternehmen vor Herausforderungen.
Handeln:
Es wird erwartet, dass die KI den Arbeitsmarkt umkrempeln wird, was Befürchtungen hervorruft, dass die KI-gestützte Automatisierung Arbeitnehmer verdrängen wird. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums erwartet fast die Hälfte der befragten Unternehmen, dass KI neue Arbeitsplätze schaffen wird, während fast ein Viertel sie als Ursache für Arbeitsplatzverluste sieht.6
Während KI das Wachstum von Rollen wie Spezialistinnen und Spezialisten für maschinelles Lernen, Robotikingenieure und Spezialistinnen und Spezialisten für die digitale Transformation fördert, führt sie auch zum Rückgang von Stellen in anderen Bereichen. Dazu gehören Büroarbeiten, Sekretariatsarbeiten, Dateneingabe und Kundenservice, um nur einige zu nennen. Der beste Weg, diese Verluste zu begrenzen, ist ein proaktiver Ansatz, der berücksichtigt, wie Mitarbeiter ihre Arbeit mit KI-Tools verbessern können.
Handeln:
Die Umschulung und Weiterbildung von Mitarbeitern in der effektiven Nutzung von KI ist kurzfristig unerlässlich. Der IBM IBV empfiehlt jedoch einen langfristigen, dreigleisigen Ansatz:
Eines der ungewisseren und neueren Risiken der KI ist ihr Mangel an Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich, wenn ein KI-System versagt? Wer haftet im Falle schädlicher Entscheidungen eines KI-Tools?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt bei tödlichen Unfällen und gefährlichen Kollisionen mit selbstfahrenden Autos sowie bei unrechtmäßigen Verhaftungen aufgrund von Gesichtserkennungssystemen. Während diese Fragen noch von politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden geklärt werden, können Unternehmen die Rechenschaftspflicht in ihre KI-Governance-Strategie für bessere KI einbeziehen.
Handeln:
KI-Algorithmen und -Modelle werden oft als Blackboxes wahrgenommen, deren interne Mechanismen und Entscheidungsprozesse ein Rätsel sind, selbst für KI-Forscher, die eng mit der Technologie zusammenarbeiten. Die Komplexität von KI-Systemen stellt eine Herausforderung dar, wenn es darum geht, zu verstehen, warum sie zu einer bestimmten Schlussfolgerung gekommen sind, und zu interpretieren, wie sie zu einer bestimmten Vorhersage gekommen sind.
Diese Undurchsichtigkeit und Unverständlichkeit untergraben das Vertrauen und verschleiern die potenziellen Gefahren der KI, wodurch es schwierig wird, proaktive Maßnahmen dagegen zu ergreifen.
„Wenn wir dieses Vertrauen in diese Modelle nicht haben, können wir den Vorteil dieser KI in Unternehmen nicht wirklich nutzen“, sagte Kush Varshney, angesehener Forschungswissenschaftler und leitender Manager bei IBM Research in einem Video der IBM AI Academy über Vertrauen, Transparenz und Governance in der KI.
Handeln:
Wie bei Cyberangriffen nutzen böswillige Akteure KI-Technologien aus, um Fehlinformationen und Desinformation zu verbreiten und so die Entscheidungen und Handlungen der Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Zum Beispiel wurden KI-generierte Robocalls erstellt, die die Stimme von Präsident Joe Biden nachahmen, um mehrere amerikanische Wähler davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen.11
Neben Desinformationen im Zusammenhang mit Wahlen kann KI auch Deepfakes erzeugen. Dabei handelt es sich um Bilder oder Videos, die so verändert werden, dass jemand fälschlicherweise so dargestellt wird, als hätte er etwas gesagt oder getan, was er nie getan hat. Diese Deepfakes können sich über soziale Medien verbreiten, Desinformationen verstärken, Rufschädigung verursachen und Opfer belästigen oder erpressen.
KI-Halluzinationen tragen ebenfalls zu Fehlinformationen bei. Diese ungenauen, aber plausiblen Ergebnisse reichen von geringfügigen sachlichen Ungenauigkeiten bis hin zu gefälschten Informationen, die Schaden anrichten können.
Handeln:
Künstliche Intelligenz verspricht viel, birgt aber auch potenzielle Gefahren. Wenn Sie die potenziellen Risiken von KI verstehen und proaktiv Maßnahmen ergreifen, um sie zu minimieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Mit IBM watsonx.governance Unternehmen können KI-Aktivitäten auf einer integrierten Plattform steuern, verwalten und überwachen. IBM® watsonx.governance kann KI-Modelle von beliebigen Anbietern steuern, die Genauigkeit der Modelle bewerten und Fairness, Verzerrung und andere Metriken überwachen.
