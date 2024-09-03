Künstliche Intelligenz (KI) hat einen enormen Wert, aber den vollen Nutzen der KI auszuschöpfen, bedeutet, sich ihren potenziellen Fallstricken zu stellen und sie zu bewältigen. Die gleichen hochentwickelten Systeme, die zur Entdeckung neuer Medikamente, zum Screening von Krankheiten, zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Tierwelt und der biologischen Vielfalt eingesetzt werden, können auch zu voreingenommenen Algorithmen führen, die Schaden anrichten, sowie zu Technologien, die die Sicherheit, die Privatsphäre und sogar die menschliche Existenz bedrohen.

Hier ein genauerer Blick auf 10 Gefahren von KI und umsetzbare Strategien für das Risikomanagement. Viele der hier aufgeführten KI-Risiken können gemildert werden, aber KI-Experten, Entwickler, Unternehmen und Regierungen müssen sich dennoch mit ihnen auseinandersetzen.