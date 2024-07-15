Sind größere Sprachmodelle immer besser?

Im Wettlauf um die Vorherrschaft bei der KI gilt, dass größer meistens besser ist. Mehr Daten und mehr Parameter führen zu größeren KI-Systemen, die nicht nur leistungsfähiger, sondern auch effizienter und schneller sind und im Allgemeinen weniger Fehler erzeugen als kleinere Systeme.

Dass die Technologiekonzerne die Schlagzeilen beherrschen, verstärkt diesen Trend. „Das System, das wir gerade bereitgestellt haben, ist von der Größenordnung her etwa so groß wie ein Wal“, so Microsoft-CTO Kevin Scott über den Supercomputer, der Chat GPT-5 antreibt. Scott sprach Ende Mai auf der jüngsten Build-Veranstaltung des Unternehmens über die neueste Version des generativen KI-Chatbots von Open AI. „Und es stellt sich heraus, dass Sie mit einem Supercomputer in Walgröße eine Menge KI bauen können.“

Unterdessen erreichte die Marktkapitalisierung von Nvidia im Juni die Marke von 3 Billionen US-Dollar. Der Chiphersteller wächst in atemberaubendem Tempo, da seine Chips zunehmend große Sprachmodelle, Supercomputer und die weltweit wie Pilze aus dem Boden schießenden Rechenzentren antreiben.

Aber ist größer immer besser? Das hängt von der Perspektive ab. Für Unternehmen, die Large Language Models entwickeln, ist Skalierbarkeit in den meisten Fällen ein Vorteil. Da Unternehmen jedoch versuchen, den Hype von den Bereichen zu trennen, in denen KI einen echten Mehrwert bieten kann, ist nicht klar, ob immer größere Sprachmodelle immer zu besseren Lösungen für Unternehmen führen.

„Künftig werden wir keine Modelle mehr benötigen, die 100-mal so komplex sind wie die heutigen, um den größten Teil des Nutzens zu erzielen“, erklärt Kate Soule, Program Director for Generative AI Research bei IBM, in einer kürzlich erschienenen Folge des IBM-Podcasts „Mixture of Experts“. Viele Unternehmen, die bereits eine Rendite auf ihre KI-Investitionen erzielen, nutzen sie für Aufgaben wie Klassifizierung und Zusammenfassung, die nicht einmal die volle Kapazität der aktuellen Sprachmodelle nutzen.