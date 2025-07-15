Modellauswahl beim maschinellen Lernen

Die Auswahl des KI-Modells ist daher so wichtig, da sie bestimmt, wie gut das maschinelle Lernsystem funktionieren wird. Verschiedene Modelle haben jeweils ihre Stärken und Schwächen, und die Wahl des richtigen Modells wirkt sich direkt auf den Projekterfolg aus. Die Modellauswahl ist eine frühe Phase in der größeren maschinellen Lernpipeline zur Erstellung und Bereitstellung von ML-Modellen.

Einige Aufgaben erfordern komplexe Modelle, die die Details eines großen Datensatzes erfassen können, aber mit der Verallgemeinerung auf neue Daten zu kämpfen haben. Sie können auch mit höheren Rechenleistungs- und Ressourcenanforderungen verbunden sein. Für andere Aufgaben eignen sich kleinere, einfache Modelle, die für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden.

Die Auswahl des richtigen Modells für die jeweilige Aufgabe kann: