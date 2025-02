Was sind Klassifikationsmodelle?

Klassifikationsmodelle sind eine Art maschinelles Lernmodell, das Datenpunkte in vordefinierte Gruppen unterteilt, die als Klassen bezeichnet werden. Klassifikatoren sind eine Art prädiktiver Modellierung, die Klassenmerkmale aus Eingabedaten übernimmt und lernt, neuen Daten anhand dieser erlernten Merkmale mögliche Klassen zuzuweisen.1 Klassifizierungsalgorithmen werden in der Data Science häufig zur Prognose von Mustern und zur Vorhersage von Ergebnissen verwendet. In der Tat haben sie eine Reihe von realen Anwendungsfällen, wie z. B. die Klassifizierung von Patienten nach potenziellen Gesundheitsrisiken und die Spamfilterung von E-Mails

Klassifizierungsaufgaben können binär oder mehrklassig sein. Bei binären Klassifizierungsproblemen trifft ein Modell eine Vorhersage zwischen zwei Klassen. Zum Beispiel klassifiziert ein Spamfilter E-Mails als Spam oder nicht Spam. Mehrklassige Klassifizierungsprobleme klassifizieren Daten in mehr als zwei Klassenbezeichnungen. Ein Bildklassifikator könnte beispielsweise Bilder von Tieren mithilfe einer Vielzahl von Klassenbezeichnungen als Hund, Katze, Lama, Schnabeltier und mehr klassifizieren.

In einigen Quellen, insbesondere im Internet, wird die Klassifizierung als eine Form des überwachten maschinellen Lernens bezeichnet. Aber Klassifikatoren fallen nicht ausschließlich in den Bereich des überwachten Lernens. Ansätze des unbeaufsichtigten Lernens zur Behandlung von Klassifizierungsproblemen gelten als Schwerpunkt der jüngsten Forschung