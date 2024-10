Das Feld oben links gibt die Anzahl der echten positiven Ergebnisse (TP) an, d. h. die Anzahl der korrekten Vorhersagen für die positive Klasse. Das Feld darunter ist falsch positiv (False Positives, FP), d. h. die Instanzen der negativen Klasse, die fälschlicherweise als positive Fälle identifiziert wurden. Diese werden in der Statistik auch als Typ-I-Fehler bezeichnet. Das Feld oben rechts gibt die Anzahl der falsch negativen Ergebnisse (FN) an, also die tatsächlichen positiven Fälle, die fälschlicherweise als negativ eingestuft wurden. Schließlich wird im Feld unten rechts die Anzahl der echten Negative (TN) angezeigt, d. h. die tatsächlichen negativen Klasseninstanzen, die korrekt als negativ vorhergesagt wurden. Die Summe dieser Werte ergibt die Gesamtzahl der Vorhersagen des Modells.1

Natürlich ist diese Vorlage für ein grundlegendes binäres Klassifizierungsproblem gedacht. Die Konfusionsmatrix kann auch Ergebnisse für Klassifizierungsprobleme mit mehreren Klassen visualisieren. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wir entwickeln ein Modell zur Klassifizierung von Arten im Rahmen eines Programms zur Erhaltung der Meeresfauna. Das Modell sagt Fischarten voraus. Eine Konfusionsmatrix für ein solches Klassifizierungsproblem mit mehreren Klassen könnte wie folgt aussehen: