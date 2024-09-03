Große Sprachmodelle dominieren zwar die Schlagzeilen, aber eine andere Klasse von KI könnte die Art und Weise verändern, wie Unternehmen die Zukunft vorhersagen. Kompakte und effiziente Zeitreihenmodelle verändern die Vorhersage über Branchen hinweg.

IBMs TinyTimeMixer (TTM) ist ein Beispiel für diesen Trend. Mit weniger als einer Million Parametern liefert TTM robuste Vorhersagen ohne den Rechenaufwand seiner größeren Gegenstücke.

„Prognosen können bei richtiger Anwendung ein leistungsfähiges Werkzeug sein“, erklärt IBM Technical Strategist Joshua Noble. „Die Fähigkeit, Nachfrage, Umsatz, Kosten, Geräteausfälle oder Marktveränderungen vorherzusagen, sind allesamt wertvolle Assets für Unternehmen jeder Größe.“

In der KI-Branche ist das Interesse an kleineren, effizienteren Sprachmodellen in letzter Zeit stark angestiegen. Diese kompakten Modelle sollen eine vergleichbare Leistung wie die größeren Gegenstücke bieten und dabei weniger Rechenleistung und Speicher benötigen. Zum Beispiel erregte Mistral KI mit seinem Mixtral 8x7B-Modell Aufmerksamkeit, das eine Mischung von Experten verwendet, um eine hohe Leistung mit einer relativ kleinen Parameterzahl zu erzielen.

Dieser Trend hin zu „KI lite“ spiegelt einen wachsenden Fokus auf praktische Bereitstellung und Zugänglichkeit wider und hat das Potenzial, die Technologie für ein breiteres Spektrum an Anwendungen und Geräten zu demokratisieren.