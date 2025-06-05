Was ist ein Zeitreihenmodell?

Unter Zeitreihenmodellierung versteht man die Verwendung von Algorithmen des maschinellen Lernens und statistischen Methoden zur Analyse von Datenpunkten, die sich im Laufe eines bestimmten Zeitraums ändern.

Zeitreihen-Datensätze unterscheiden sich von anderen Datensätzen dadurch, dass sie nicht aus unabhängigen, nicht zusammenhängenden Datenpunkten bestehen. Während viele Datensätze auf einzelnen Beobachtungen basieren, sind Zeitreihen-Datensätze mit Zeitstempeln gekennzeichnet und verfolgen Variablen im Laufe der Zeit, wodurch Abhängigkeiten zwischen Datenpunkten entstehen. Abhängigkeiten sind Beziehungen zwischen Datenpunkten, bei denen der Wert eines Datenpunkts den Wert eines anderen beeinflusst.

Bei der univariaten Zeitreihenmodellierung ist die Zeit die einzige unabhängige Variable. Alle anderen Variablen hängen von den vorherigen Werten ab. Die multivariate Zeitreihenmodellierung führt mehr unabhängige Variablen ein, wie z. B. Wetterbedingungen oder demografische Informationen.