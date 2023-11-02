Was ist Anomaly Detection?

Anomaly Detection hat eine lange Geschichte im Bereich der Statistik, wo Analysten und Wissenschaftler Diagramme auf anormale Elemente hin untersuchten. Heute nutzt Anomaly Detection künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um unerwartete Änderungen im normalen Verhalten eines Datensatzes automatisch zu erkennen.

Anomale Daten können auf kritische Vorfälle hinweisen, die im Verborgenen stattfinden, wie z. B. ein Ausfall der Infrastruktur, eine wesentliche Änderung durch eine vorgelagerte Quelle oder eine sicherheitsrelevante Bedrohung. Anomalien können auch Möglichkeiten zur Optimierung der Architektur oder zur Verbesserung der Marketingstrategien aufzeigen.

Anomaly Detection hat eine Reihe von Anwendungsfällen in verschiedenen Branchen. Sie wird beispielsweise im Finanzwesen zur Aufdeckung von Betrug, in der Fertigung zur Erkennung von Defekten oder Fehlfunktionen von Geräten, im Bereich der Cybersicherheit zur Erkennung ungewöhnlicher Netzwerkaktivitäten und im Gesundheitswesen zur Erkennung anormaler Patientenzustände eingesetzt.

Die Erkennung von Sonderfällen kann eine Herausforderung sein, da Anomalien oft selten sind und die Merkmale des normalen Verhaltens komplex und dynamisch sein können. Aus geschäftlicher Sicht ist es von entscheidender Bedeutung, tatsächliche Anomalien zu erkennen und nicht etwa falsch positive Ergebnisse oder Datenrauschen.