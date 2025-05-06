Was ist Positionskodierung?

Hier können wir den konkreten Wert jedes Wortes und den entsprechenden Einbettungswert sehen. Wir können diese Einbettungen jedoch nicht direkt verwenden, um die Reihenfolge der Wörter zu interpretieren. Der hier berechnete Wert wird verwendet, um Informationen über die Position in einem Eingabevektor des Transformers einzufügen. Weil die Eingabe von s i n ( x ) und c o s ( x ) in jeder Position unterschiedlich ist, k reagiert auf eine andere Sinusfunktion. Die entsprechende Position der verschiedenen sinusförmigen Funktionen gibt uns Auskunft über die absolute Position und die relative Position des Wortes in „Allen füttert Hund“. Mit anderen Worten: Diese Informationen können vom Modell so genutzt werden, dass es lernen kann, diese Muster mit Ordnung, Abstand und Struktur zu verknüpfen.

Implementieren wir nun eine Python-Funktion, um die Positionsmatrix zu visualisieren