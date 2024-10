Was ist Meta-Learning?

Meta-Learning umfasst zwei wichtige Phasen: Meta-Training und Meta-Testing. In beiden Phasen passt ein Basis-Lernmodell seine Parameter während des Lernens an und aktualisiert sie. Der verwendete Datensatz ist in ein Support-Set für Meta-Training und ein Test-Set für Meta-Testing unterteilt.

Meta-Training

In der Meta-Training-Phase wird dem Basis-Lernmodell eine Vielzahl von Aufgaben bereitgestellt. Ziel des Modells ist es, gemeinsame Muster zwischen diesen Aufgaben aufzudecken und breites Wissen zu erwerben, das bei der Lösung neuer Aufgaben angewendet werden kann.

Meta-Testing

Während der Meta-Testing-Phase wird die Leistung des Basis-Lernmodells bewertet, indem ihm Aufgaben gestellt werden, mit denen es beim Training nicht konfrontiert war. Die Effektivität des Modells wird daran gemessen, wie gut und wie schnell es sich mit Hilfe seines erlernten Wissens und seines verallgemeinerten Verständnisses an diese neuen Aufgaben anpasst.