Die dynamische Programmierung ist modellbasiert, d. h. sie erstellt ein Modell ihrer Umgebung, um Belohnungen wahrzunehmen, Muster zu erkennen und sich in der Umgebung zurechtzufinden. Monte Carlo geht jedoch von einer Blackbox-Umgebung aus und ist damit modellfrei.

Während die dynamische Programmierung potenzielle zukünftige Zustände und Belohnungssignale bei der Entscheidungsfindung vorhersagt, sind Monte-Carlo-Methoden ausschließlich erfahrungsbasiert, d. h. sie nehmen Stichproben von Zustands-, Aktions- und Belohnungssequenzen ausschließlich durch Interaktion mit der Umgebung. Monte-Carlo-Methoden lernen daher durch Ausprobieren und nicht durch probabilistische Verteilungen.

Monte Carlo unterscheidet sich außerdem von der dynamischen Programmierung in der Bestimmung der Wertfunktion. Die dynamische Programmierung strebt die größte kumulative Belohnung an, indem sie konsequent belohnte Aktionen in aufeinanderfolgenden Zuständen auswählt. Monte Carlo hingegen mittelt die Renditen für jedes Zustands-Aktions-Paar. Dies bedeutet wiederum, dass die Monte-Carlo-Methode warten muss, bis alle Aktionen in einer bestimmten Episode (oder einem Planungshorizont) abgeschlossen sind, bevor sie ihre Wertfunktion berechnet und dann ihre Richtlinie aktualisiert.10