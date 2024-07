Was ist AutoML?

Automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) ist in den letzten Jahren zu einem Trendthema in der industriellen und akademischen Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) geworden. AutoML bietet vielversprechende Lösungen für KI in regulierten Branchen und liefert erklärbare und reproduzierbare Ergebnisse. AutoML ermöglicht einen besseren Zugang zur KI-Entwicklung für diejenigen, die nicht über den theoretischen Hintergrund verfügen, der derzeit für eine Rolle in der Datenwissenschaft erforderlich ist.

Jeder Schritt in der aktuellen prototypischen Data-Science-Pipeline, z. B. Datenvorverarbeitung, Feature-Engineering und Hyperparameter-Optimierung, muss heute manuell von Experten für maschinelles Lernen (ML) durchgeführt werden. Im Vergleich dazu ermöglicht die Einführung von AutoML einen einfacheren Entwicklungsprozess, bei dem mit wenigen Zeilen der notwendige Code für die Entwicklung eines maschinellen Lernmodells erzeugt werden kann.

Man kann sich AutoML – unabhängig davon, ob es um die Erstellung von Klassifikatoren oder das Training von Regressionen geht – als ein verallgemeinertes Suchkonzept vorstellen, mit spezialisierten Suchalgorithmen für die Suche nach optimalen Lösungen für jede Komponente der ML-Pipeline. Durch den Aufbau eines Systems, das die Automatisierung von nur drei Schlüsselelementen der Automatisierung ermöglicht – dem Feature-Engineering, der Hyperparameter-Optimierung und der neuronalen Architektursuche –, verspricht AutoML eine Zukunft, in der demokratisiertes maschinelles Lernen zur Realität geworden ist.