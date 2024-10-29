Blackbox-KI-Modelle entstehen aus einem von zwei Gründen: Entweder werden sie von ihren Entwicklern absichtlich zu Blackboxen gemacht, oder sie werden als Nebenprodukt ihres Trainings zu Blackboxen.

Einige KI-Entwickler und -Programmierer verschleiern das Innenleben von KI-Tools, bevor sie sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Diese Taktik dient oft dem Schutz des geistigen Eigentums. Die Entwickler des Systems wissen genau, wie es funktioniert, halten aber den Quellcode und den Entscheidungsfindung geheim. Viele herkömmliche, regelbasierte KI-Algorithmen sind aus diesem Grund „Blackboxen“.

Viele der fortschrittlichsten KI-Technologien, darunter auch generative KI-Tools, sind jedoch so etwas wie „organische Blackboxen”. Die Entwickler dieser Tools verschleiern ihre Funktionsweise nicht absichtlich. Vielmehr sind die Deep-Learning-Systeme, die diese Modelle antreiben, so komplex, dass selbst ihre Entwickler nicht genau verstehen, was in ihnen vor sich geht.

Deep-Learning-Algorithmen sind eine Art von Algorithmen für maschinelles Lernen, die mehrschichtige Neural Networks verwenden. Während ein traditionelles maschinelles Lernmodell ein Netzwerk mit einer oder zwei Schichten verwenden könnte, können Deep-Learning-Modelle Hunderte oder sogar Tausende von Schichten haben. Jede Schicht enthält mehrere Neuronen, bei denen es sich um Code-Bündel handelt, die die Funktionen des menschlichen Gehirns nachahmen sollen.

Tiefe neuronale Netze können rohe, unstrukturierte Big-Data-Sätze mit geringem menschlichem Eingriff verarbeiten und analysieren. Sie können riesige Datenmengen aufnehmen, Muster erkennen, aus diesen Mustern lernen und das Gelernte nutzen, um neue Ergebnisse wie Bilder, Videos und Texte zu generieren.

Diese Fähigkeit zum groß angelegten Lernen ohne Aufsicht ermöglicht es KI-Systemen, Dinge wie fortgeschrittene Sprachverarbeitung, die Erstellung origineller Inhalte und andere Leistungen zu vollbringen, die der menschlichen Intelligenz nahekommen können.

Diese tiefen neuronalen Netze sind jedoch von Natur aus intransparent. Benutzer – einschließlich KI-Entwickler – können sehen, was auf den Eingabe- und Ausgabeschichten, auch „sichtbare Schichten“ genannt, geschieht. Sie können die eingehenden Daten und die daraus resultierenden Vorhersagen, Klassifizierungen oder sonstigen Inhalte einsehen. Sie wissen jedoch nicht, was auf allen dazwischenliegenden Netzwerkschichten, den sogenannten „verborgenen Schichten”, geschieht.

KI-Entwickler wissen im Großen und Ganzen, wie Daten durch die einzelnen Schichten des Netzwerks fließen, und sie haben ein allgemeines Verständnis davon, was die Modelle mit den Daten machen, die sie aufnehmen. Aber sie kennen nicht alle Einzelheiten. Beispielsweise wissen sie möglicherweise nicht, was es bedeutet, wenn eine bestimmte Kombination von Neuronen aktiviert wird, oder wie genau das Modell Vektor-Einbettungen findet und kombiniert, um auf einen Prompt zu reagieren.

Selbst Open-Source-KI-Modelle, deren zugrunde liegender Code öffentlich zugänglich ist, sind letztlich Black Boxes, da Nutzer nach wie vor nicht interpretieren können, was innerhalb der einzelnen Schichten des Modells geschieht, wenn es aktiv ist.