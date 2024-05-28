Der Entwurf der CCPA-KI-Regulierungen enthält drei Hauptanforderungen. Organisationen, die ADMT einsetzen, müssen die Verbraucher vor der Nutzung informieren, Möglichkeiten zum Widerspruch gegen ADMT anbieten und erläutern, wie sich die Nutzung von ADMT durch das Unternehmen auf den Verbraucher auswirkt.

Der CPPA hat die Verordnungen zwar schon einmal überarbeitet und wird dies wahrscheinlich noch einmal tun, bevor die Regeln offiziell verabschiedet werden, aber diese Kernanforderungen sind bisher in jedem Entwurf enthalten. Die Tatsache, dass diese Anforderungen weiterhin bestehen, lässt vermuten, dass sie auch in den endgültigen Regelungen erhalten bleiben werden, selbst wenn sich die Details ihrer Umsetzung ändern.

Hinweise vor der Nutzung

Bevor ADMT für einen der abgedeckten Zwecke verwendet wird, müssen Organisationen den Verbrauchern klar und auffällig eine Vornutzungsbenachrichtigung zustellen. Die Mitteilung muss in klarer Sprache darlegen, wie das Unternehmen ADMT nutzt, und die Rechte der Verbraucher auf weiteren Zugang zu ADMT und einen Ausstieg aus dem Prozess erläutern.

Das Unternehmen kann nicht auf allgemeine Formulierungen zurückgreifen, um zu beschreiben, wie es ADMT einsetzt, wie etwa „Wir verwenden automatisierte Tools, um unsere Dienstleistungen zu verbessern“. Stattdessen muss das Unternehmen die konkrete Verwendung beschreiben.

Der Hinweis muss Verbraucher auf zusätzliche Informationen zur Funktionsweise des ADMT hinweisen, einschließlich der Logik des Tools und der Art und Weise, wie das Unternehmen seine Ergebnisse nutzt. Diese Informationen müssen nicht im Text der Mitteilung enthalten sein. Die Organisation kann den Verbrauchern einen Hyperlink oder eine andere Möglichkeit zum Zugriff anbieten.

Wenn das Unternehmen den Verbrauchern die Möglichkeit gibt, gegen automatisierte Entscheidungen Einspruch einzulegen, muss die Vorabmitteilung das Einspruchsverfahren erläutern.

Widerspruchsrechte

Verbraucher haben das Recht, die meisten abgedeckten Anwendungsfälle von ADMT abzulehnen. Unternehmen müssen dieses Recht erleichtern, indem sie den Verbrauchern mindestens zwei Möglichkeiten bieten, Widerspruchsanfragen einzureichen.

Mindestens eine der Widerspruchsmethoden muss denselben Kanal nutzen, über den das Unternehmen hauptsächlich mit den Verbrauchern interagiert. Ein Online-Händler kann beispielsweise ein Webformular anbieten, das die Nutzer ausfüllen können.

Die Widerspruchsmethoden müssen einfach sein und dürfen keine unnötigen Schritte beinhalten, wie z. B. die Aufforderung an die Benutzer, ein Konto zu erstellen.

Nach Erhalt einer Widerspruchsanfrage muss ein Unternehmen innerhalb von 15 Tagen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines Verbrauchers mithilfe dieser automatisierten Entscheidungsfindung und Technologie einstellen. Das Unternehmen darf die zuvor verarbeiteten Kundendaten nicht mehr verwenden. Das Unternehmen muss außerdem alle Dienstanbieter oder Dritte informieren, mit denen es die Daten des Nutzers geteilt hat.

Ausnahmen

Unternehmen müssen den Verbrauchern nicht gestatten, ADMT zu deaktivieren, die für die Sicherheit und den Schutz vor Betrug verwendet werden. Die Entwürfe der Regeln erwähnen ausdrücklich die Verwendung von ADMT zur Erkennung und Reaktion auf Datensicherheitsvorfälle, zur Verhinderung und Verfolgung betrügerischer und illegaler Handlungen sowie zur Gewährleistung der physischen Sicherheit einer natürlichen Person.

Gemäß der Ausnahmeregelung für menschliche Beschwerden muss ein Unternehmen keinen Widerspruch ermöglichen, wenn es Menschen ermöglicht, automatisierte Entscheidungen bei einem qualifizierten menschlichen Prüfer einzulegen, der befugt ist, diese Entscheidungen aufzuheben.

Unternehmen können auch auf Widersprüche für bestimmte enge Verwendungszwecke von ADMT im beruflichen und schulischen Kontext verzichten. Zu diesen Verwendungen gehören:

Bewertung der Leistung einer Person, um Zulassungs-, Annahme- und Einstellungsentscheidungen zu treffen.

Aufgabenverteilung und Festlegung der Vergütung am Arbeitsplatz.

Profiling wird ausschließlich dazu verwendet, die Leistungen einer Person als Student oder Mitarbeiter zu beurteilen.

Diese Arbeits- und Schulnutzungen sind jedoch nur dann von Widersprüchen ausgenommen, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

Die betreffende ADMT muss notwendig sein, um den spezifischen Zweck des Unternehmens zu erreichen, und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden.

Das Unternehmen muss die ADMT formell bewerten, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist und nicht diskriminierend wirkt.

Das Unternehmen muss Schutzmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass das ADMT korrekt und unvoreingenommen bleibt.

Keine dieser Ausnahmen gilt für verhaltensbezogene Werbung oder ADMT-Schulungen. Verbraucher können sich jederzeit von diesen Nutzungen abmelden.

Das Recht, auf Informationen über die Nutzung von ADMT zuzugreifen

Verbraucher haben das Recht, Informationen darüber zu erhalten, wie ein Unternehmen ADMT bei ihnen einsetzt. Unternehmen müssen Verbrauchern eine einfache Möglichkeit bieten, diese Informationen anzufordern.

Bei der Beantwortung von Zugriffsanfragen müssen Organisationen Angaben machen wie den Grund für die Nutzung von ADMT, die Ausgabe des ADMT bezüglich des Verbrauchers und eine Beschreibung, wie das Unternehmen die Ausgabe zur Entscheidungsfindung genutzt hat.

Antworten auf Zugriffsanfragen sollten auch Informationen darüber enthalten, wie der Verbraucher seine CCPA-Rechte ausüben kann, etwa durch das Einreichen von Beschwerden oder die Beantragung der Löschung seiner Daten.

Mitteilung über nachteilige wesentliche Entscheidungen

Wenn ein Unternehmen ADMT nutzt, um eine bedeutende Entscheidung zu treffen, die einen Verbraucher negativ beeinflusst – zum Beispiel durch eine Kündigung – muss das Unternehmen dem Verbraucher eine besondere Mitteilung über seine Zugangsrechte in Bezug auf diese Entscheidung senden.

Die Mitteilung muss Folgendes enthalten:

Eine Erklärung dafür, dass das Unternehmen ADMT benutzt hat, um eine negative Entscheidung zu treffen.

Benachrichtigung, dass das Unternehmen keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Verbraucher ergreifen kann, wenn dieser seine CCPA-Rechte ausübt.

Eine Beschreibung, wie der Verbraucher auf zusätzliche Informationen über die Verwendung von ADMT zugreifen kann.