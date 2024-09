1974 gründete Ray Kurzweil die Firma Kurzweil Computer Products, Inc., deren Omni-Font-OCR-Produkt Text in praktisch jeder Schriftart erkennen konnte. Er entschied, dass sich diese Technologie am besten in einem Gerät für maschinelles Lernen (ML) für Sehbehinderte anwenden ließe, und entwickelte daher eine Lesemaschine, die Texte in einem Text-to-Speech-Format vorlesen konnte. Im Jahr 1980 verkaufte Kurzweil sein Unternehmen an Xerox, das an der weiteren Kommerzialisierung der Textkonvertierung von Papier zum Computer interessiert war.

Die OCR-Technologie wurde Anfang der 1990er Jahre populär, als historische Zeitungen digitalisiert wurden. Seitdem wurde die Technologie mehrfach verbessert. Heute können die Produkte eine nahezu perfekte OCR-Genauigkeit gewährleisten. Fortschrittliche Methoden können komplexe Workflows zur Dokumentenverarbeitung automatisieren.

Bevor die OCR-Technologie verfügbar wurde, bestand die einzige Möglichkeit, Dokumente digital zu formatieren, darin, den Text manuell erneut einzugeben. Die redundante Eingabe ist nicht nur zeitaufwändig, sondern bringt auch unvermeidliche Ungenauigkeiten und Tippfehler mit sich. Heute sind OCR-Dienste für die Öffentlichkeit weit verbreitet. Mit Google Cloud Vision OCR können Sie beispielsweise Dokumente scannen und auf Ihrem Smartphone speichern.