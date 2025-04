Die Demokratisierung der KI-Entwicklung bedeutet, dass mehr Menschen in die Entwicklung von KI-Lösungen einbezogen werden. Aber wer genau diese Menschen sind, hängt von Ihrer Interpretation des Konzepts ab. Oft geht es darum, Entwicklern, Forschern und Datenwissenschaftlern kostenlose oder kostengünstige Computerressourcen und technische Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die bereits den Mitarbeitern großer Technologieunternehmen zur Verfügung stehen.

In anderen Fällen bedeutet die Demokratisierung der Entwicklung jedoch, dass auch nicht-technische Benutzer in KI-Lösungen und die Modellentwicklung einbezogen werden. Es bedeutet, über die engen Expertenkreise hinaus auf diejenigen Menschen zu schauen, die nicht unbedingt ein tiefes Verständnis für KI-Algorithmen, Datensätze und Informatik besitzen.

Dies kann durch die Bereitstellung von Tools erreicht werden, die es Benutzern ohne technisches Know-how ermöglichen, KI-gestützte Anwendungen zu erstellen und anzupassen. Dieses Konzept ähnelt in gewisser Weise der Datendemokratisierung in Unternehmen – dem Prozess der Schaffung von Systemen und der Einführung von Tools, die es jedem Mitarbeiter, unabhängig von seinem technischen Hintergrund, ermöglichen, Data Science in seine Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

In beiden Fällen wird die Demokratisierung der KI-Entwicklung als eine gute Sache für die Zukunft der KI-Innovation angesehen. Durch solche Innovationen könnten KI-Modelle optimiert werden, um einer breiteren Palette von Stakeholdern und Nutzern effektiver zu dienen als derzeit. Zum Beispiel könnten kleinere Unternehmen, die es sich bisher nicht leisten konnten, maßgeschneiderte KI-Anwendungen zu erstellen, solche Vorhaben aufgrund erschwinglicherer Tools und Services für realisierbarer halten.

In der Zwischenzeit könnten auch Verbraucher aus unterrepräsentierten Gruppen Nutzen In der Zwischenzeit könnten auch Verbraucher aus unterrepräsentierten Gruppen davon profitieren, da eine demokratisierte Entwicklung dazu beitragen könnte, KI-Verzerrtheit zu verhindern, d. h. wenn die Verzerrungen der Gesellschaft versehentlich in algorithmisches Design, Trainingsdaten der KI und andere Aspekte der KI-Entwicklung eingebettet werden. Eine KI-Verzerrung kann zu Ergebnissen führen, die für Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen nicht hilfreich oder sogar schädlich sind und ihre Fähigkeit zur Teilnahme an Wirtschaft und Gesellschaft beeinträchtigen.

Ein Teil des Problems der Verzerrung ist darauf zurückzuführen, dass führende KI-Unternehmen in der Regel „eine begrenzte demografische Gruppe“ von Entwicklern beschäftigen, wie Forscher des Centre for the Governance of AI feststellen. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Einbeziehung von mehr Menschen in die KI-Entwicklung zu Anwendungen führen könnte, die vielfältigeren Interessen dienen.9

Derzeit konzentriert sich der Großteil der KI-Entwicklung und -Innovation noch auf bestimmte Länder und den gewinnorientierten Sektor. Laut einer Studie aus dem Jahr 2024 haben Entwickler in den USA in einem einzigen Jahr fünfmal so viele KI Foundation Models erstellt wie in China, wo die zweithöchste Entwicklungsstufe zu verzeichnen ist. Inzwischen haben Entwickler in der Technologiebranche fast viermal so viele Modelle entwickelt wie Akademiker.10