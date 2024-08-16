Was ist No-Code?

Es verwendet visuelle Schnittstellen und Drag-and-Drop-Tools, die es auch technisch nicht versierten Benutzern ermöglichen, funktionsfähige Software zu erstellen, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen.

Die Stärke der No-Code-Entwicklung liegt in ihrer Fähigkeit, die Softwareerstellung zu demokratisieren und Geschäftsanwendern die Möglichkeit zu geben, schnell Lösungen zu entwickeln, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Denken Sie zum Beispiel an ein Marketingteam, das eine App für Kundenumfragen entwickeln möchte. Mit einer No-Code-Plattform können sie die App innerhalb von Stunden statt Wochen zusammenstellen, indem sie Module wie Fragefelder, Schaltflächen und Datenerfassungstools per Drag & Drop auf eine visuelle Leinwand ziehen.

No-Code-Plattformen verwenden Drag-and-Drop-Schnittstellen, visuelle Workflows und vorgefertigte Komponenten, um es nicht-technischen Benutzern (auch als Citizen Developer oder Business Technologists bezeichnet) zu ermöglichen, benutzerdefinierte Lösungen zu entwerfen, zu erstellen, zu testen und einzuführen, ohne die IT-Abteilung einzubeziehen.

Dieser Ansatz der schnellen Anwendungsentwicklung beschleunigt das Prototyping und die Bereitstellung von Anwendungen und ermöglicht es Unternehmen, Ideen zu testen und Lösungen in beispielloser Geschwindigkeit zu implementieren. Sie ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Marktbedürfnisse, senkt die Entwicklungskosten sowie die Belastung der IT-Teams und setzt technische Ressourcen für komplexere Projekte frei. Dadurch können Unternehmen schneller Innovationen einführen und effizienter an veränderte Anforderungen anpassen.

Die No-Code-Entwicklung verändert die Technologielandschaft, indem sie Entwicklungstools in die Hände von Geschäftsanwendern mit begrenzten technischen Fähigkeiten legt. Der Branchenanalyst Gartner prognostiziert, dass bis 2025 70 % der neuen Anwendungen mit Low-Code/No-Code-Technologien entwickelt werden, gegenüber weniger als 25 % im Jahr 2020 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Dieser Wandel fördert eine Innovationskultur auf allen Unternehmensebenen, vom Marketing bis zum Geschäftsablauf. Da Unternehmen zunehmendem Druck ausgesetzt sind, Workflows zu digitalisieren und Prozesse zu automatisieren, bieten No-Code-Plattformen eine skalierbare, kostengünstige Lösung. Diese Tools helfen führenden Unternehmen, ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen, ohne dass umfassende Programmierkenntnisse oder zusätzliche technische Ressourcen erforderlich sind.