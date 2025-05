Was ist Beschaffung?

Der Begriff Beschaffung steht für die Art und Weise, wie Unternehmen die Waren und Dienstleistungen beziehen, die sie für ihren Geschäftsbetrieb benötigen. Eine effektive Beschaffung ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie über sämtliche Ressourcen verfügen, die sie für einen effizienten Arbeitsablauf und das Erreichen ihrer Ziele benötigen. Die Beschaffung umfasst eine Reihe von Schritten, darunter:

- Ermittlung der Bedürfnisse des Unternehmens

- Suche nach zuverlässigen Lieferanten

- Aushandeln von Verträgen

- Verwaltung der Beziehungen zu den Lieferanten

- Protokollieren aller Schritte

Die Optimierung dieser Prozesse kann die Rentabilität eines Unternehmens deutlich steigern. Daher besteht das Ziel bei der Beschaffung darin, die erforderlichen Produkte oder Dienstleistungen zum bestmöglichen Preis zu erhalten und dabei auch Faktoren wie Qualität und Lieferzeit in Einklang zu bringen. Diese Optimierung ist ein fortlaufender Prozess: Viele Unternehmen führen regelmäßige QA-Prüfungen und Leistungsanalysen durch. Je nach deren Ergebnissen verhandeln sie anschließend Lieferantenverträge neu oder suchen sogar nach alternativen Lieferanten, wenn die mit einem Anbieter ausgehandelten Verträge nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen.

In einem kleineren Unternehmen kann die Beschaffung zumeist von einer einzelnen Person übernommen werden. Größere Unternehmen haben hingegen oft eine eigene Beschaffungsabteilung unter Leitung eines Chief Procurement Officer, der die Abläufe überwacht.Eine erfolgreiche Beschaffung erfordert eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern wie beispielsweise Beschaffungsexperten, Rechts- und Finanzteams sowie Endbenutzern.

Diese Zusammenarbeit bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Durch eine Partnerschaft zwischen den Bereichen Beschaffung und Finanzen kann das Finanzteam beispielsweise besser verstehen, wie sich der Gewinn durch die Auswahl der richtigen Waren und Dienstleistungen maximieren lässt. So lassen sich genauere Budgets und Prognosen erstellen. Auch interne Geschäftspartnerschaften zur technischen Modernisierung sind oft unerlässlich, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten und Technologien zu implementieren, die Vorteile in den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Buchhaltung bringen und die Betreiber der Lieferkette unterstützen. Gemeinsam können IT- und Beschaffungsteams ihren End-to-End-Workflow durch vertrauenswürdige Daten, KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung optimieren.



Die Einhaltung ethischer Standards ist während des gesamten Beschaffungsprozesses von entscheidender Bedeutung.Darüber hinaus müssen gesetzliche Standards eingehalten werden, um ethisches Verhalten sicherzustellen, Risiken zu mindern und die Integrität der betrieblichen Abläufe des Unternehmens zu schützen. Compliance-Standards können Unternehmen im Rahmen der Beschaffung zudem zahlreiche Vorgaben auflegen, von der Wahl der zu beschaffenden Ressourcen und der Partner bis hin zur umfassenden Dokumentation sämtlicher Beschaffungsprozesse.

Die Arten von Produkten und Dienstleistungen, die ein Beschaffungsteam erwirbt, sind vielfältig und hängen von den Aufgaben und Bedürfnissen des Unternehmens ab. Beispiele hierfür sind Verbrauchsmaterialien, Büroausstattung, Möbel, Rohstoffe für die Fertigung, Maschinen, Einrichtungen, externe Arbeitskräfte, Personalvermittlungsdienste, reisebezogene Dienstleistungen, Marketingmaterialien und mehr.