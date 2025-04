Die Interpretierbarkeit bringt einige Herausforderungen und Einschränkungen mit sich.

Oft gibt es einen Kompromiss zwischen Modellleistung und Interpretierbarkeit. Einfachere oder Whitebox-Modelle sind leichter zu interpretieren, weisen jedoch im Vergleich zu komplexen Blackbox-Modellen wie tiefen neuronalen Netzen möglicherweise eine geringere Genauigkeit auf.

Auch Interpretierbarkeit leidet unter einem Mangel an Standardisierung. Verschiedene Methoden können unterschiedliche Erklärungen für dasselbe Modell liefern, was es schwierig macht, sie ohne formale Frameworks zu vergleichen und zu validieren. Und die Interpretierbarkeit ist oft subjektiv. Was für den einen Benutzer leicht verständlich ist, reicht für einen anderen möglicherweise nicht aus.

Einige Experten sind der Meinung, dass Interpretierbarkeit in manchen Fällen nicht notwendig ist oder in anderen Fällen kontraproduktiv sein kann. Wenn das Modell privat ist oder keine signifikanten Auswirkungen hat oder das Problem bereits Gegenstand zahlreicher anerkannter Studien ist, könnte eine bessere Interpretierbarkeit überflüssig oder unnötig sein. In manchen Fällen könnte eine größere Interpretierbarkeit zu Sicherheitsbedenken führen, da mehr Transparenz es schlechten Akteuren ermöglichen könnte, ein System auszunutzen, oder es Benutzern ermöglichen könnte, das System auf eine Weise zu manipulieren, die seine Wirksamkeit untergräbt.