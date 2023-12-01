Versicherer haben Schwierigkeiten, ihre Rentabilität zu managen und gleichzeitig zu versuchen, ihr Geschäft auszubauen und Kunden zu binden. Sie müssen einer zunehmenden Regulierungslast gerecht werden und stehen im Wettbewerb mit einer Vielzahl von Finanzdienstleistern und Anlageprodukten, die ein höheres Potenzial für höhere Renditen bieten als herkömmliche Lebensversicherungen und Rentenprodukte. Obwohl die Zinssätze im vergangenen Jahr aufgrund des Versuchs der Zentralbanken, die Inflation einzudämmen, in beispiellosem Tempo gestiegen sind, ist ein erheblicher Teil der Reserven der Versicherer in niedrigverzinslichen Anlagen gebunden, und ihre Anlageerträge werden sich erst in einigen Jahren verbessern (wenn ihr Portfolio umgeschichtet wird).
Große, etablierte Versicherungsunternehmen haben den Ruf, sehr konservativ in ihrer Entscheidungsfindung zu sein und Technologie nur langsam einzuführen. Sie ziehen es vor, „schnelle Nachahmer“ zu sein, anstatt die Führung zu übernehmen, selbst wenn ihnen ein überzeugendes Geschäftsargument präsentiert wird. Diese Angst vor dem Unbekannten kann zu gescheiterten Projekten führen, die sich negativ auf den Kundenservice auswirken und zu Verlusten führen.
Die Arbeit von IBM mit Versicherungskunden sowie Studien des IBM Institute of Business Value (IBV) zeigen, dass Entscheidungen von Versicherungsmanagern durch digitale Orchestrierung, Kernproduktivität und den Bedarf an flexibler Infrastruktur bestimmt werden. Um sich an zentrale Erfordernisse anzupassen und ihre Unternehmen zu transformieren, müssen Versicherer ihren Kunden digitale Angebote bereitstellen, effizienter werden, Daten intelligenter nutzen, Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit ansprechen und ein resilientes und stabiles Angebot erstellen.
Um diese Ziele zu erreichen, haben sich die meisten Versicherungsunternehmen auf die digitale Transformation sowie auf die Modernisierung der IT-Kernumgebung konzentriert, die durch Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Infrastrukturen und -Plattformen ermöglicht wird. Dieser Ansatz kann die allgemeine Customer Experience verbessern und die Markteinführungszeit beschleunigen, indem er verbesserte Funktionen für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen bietet, die das Wachstum des Unternehmens fördern.
Ob im Routinebetrieb der IT-Infrastruktur, bei der Interaktion mit Kunden oder bei der Risikoanalyse, dem Underwriting und der Schadensbearbeitung im Back-Office: Traditionelle KI und generative KI sind der Schlüssel zu Kernmodernisierungs- und digitalen Transformationsinitiativen.
Die mittel- bis langfristigen Strategien der meisten großen Versicherungsunternehmen bestehen darin, so viel wie möglich von ihrem Portfolio in die Cloud zu migrieren.
Wenn die Nutzung der Cloud mit generativer KI und traditionellen KI-Funktionen kombiniert wird, können diese Technologien einen enormen Einfluss auf das Geschäft haben. Der anfängliche Einsatz von generativer KI dient oft dazu, die Produktivität von DevOps zu steigern. AIOps integriert mehrere separate manuelle IT-Betriebstools in einer einzigen, intelligenten und automatisierten IT-Betriebsplattform. Dadurch können IT-Betriebs- und DevOps-Teams schneller (sogar proaktiv) auf nachlassende Leistung und Betriebsunterbrechungen reagieren und so die Effizienz und Produktivität im Betrieb verbessern.
Ein hybride Multicloud-Umgebung in Kombination mit hervorragenden Sicherheits- und Compliance-Kontrollfunktionen (wie den Funktionen, die IBM Cloud für Branchen ermöglicht) bietet ein überzeugendes Wertversprechen für große Versicherer in allen geografischen Regionen. Mehrere namhafte Unternehmen in allen Regionen arbeiten mit IBM an ihrer Modernisierung.
Versicherungsunternehmen senken ihre Kosten und bieten eine bessere Customer Experience, indem sie Automatisierung einsetzen, das Geschäft digitalisieren und die Kunden zur Nutzung von Self-Service-Kanälen auffordern. Mit dem Aufkommen der KI implementieren Unternehmen jetzt Cognitive Process Automation, die Optionen für Self-Service für Kunden und Agenten ermöglicht und bei der Automatisierung vieler anderer Funktionen hilft, wie z. B. ein IT Help Desk und Personalfunktionen.
Die Einführung der ChatGPT-Funktionen hat großes Interesse an generativen KI-Foundation Models geweckt. Foundation Models werden mit unbeschrifteten Datensätzen vortrainiert und nutzen selbstüberwachtes Lernen mithilfe von neuronalen Netzen. Foundation Models werden zu einem wesentlichen Bestandteil neuer KI-basierter Workflows, und IBM Watson Produkte setzen diese seit 2020 ein. watsonx.ai von IBM Die Foundation Model Bibliothek enthält sowohl von IBM entwickelte Foundation Modelle als auch mehrere Open Source Large Language Modelle (LLMs) von Hugging Face.
Das beaufsichtigte Lernen, das zur Schulung von KI verwendet wird, erfordert einen hohen menschlichen Aufwand. Es ist schwierig, erfordert eine intensive Beschriftung und dauert monatelang. Selbstüberwachtes Lernen hingegen ist computergestützt, erfordert wenig Beschriftung und ist schnell, automatisch und effizient. Der Erfahrung von IBM mit Foundation Models zufolge sinken die Beschriftungsanforderungen um das 10- bis 100-Fache und die Trainingszeit um das 6-Fache (im Vergleich zu traditionellen KI-Trainingsmethoden).
Um die digitale Transformation mit KI zu erreichen, müssen Versicherungsunternehmen ein gutes Verständnis für strukturierte und unstrukturierte Daten entwickeln, diese organisieren, auf sichere Weise verwalten (unter Einhaltung der Branchenvorschriften) und den sofortigen Zugriff auf die „richtigen“ Daten ermöglichen. Diese Funktion ist von grundlegender Bedeutung, um eine hervorragende Customer Experience zu bieten, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden zu binden und umfassende Erkenntnisse zu gewinnen, die zu neuen innovativen Produkten führen können. Darüber hinaus trägt es dazu bei, Underwriting-Entscheidungen zu verbessern, Betrug zu reduzieren und die Kosten zu kontrollieren. Führende Versicherer in allen Regionen implementieren die Datenarchitekturen und Automatisierungssoftware von IBM in der Cloud.
Generative KI-Funktionen, die die digitale Transformation von heute ermöglichen, lassen sich in fünf Bereiche einteilen:
Wenn Versicherungsunternehmen mit dem Einsatz generativer KI für die digitale Transformation ihrer Versicherungsgeschäftsprozesse beginnen, gibt es viele Möglichkeiten, den Wert freizuschalten.
IBMs Arbeit mit Kunden zeigt deutliche Produktivitätsgewinne durch den Einsatz generativer KI, einschließlich der Verbesserung der HR-Prozesse zur Rationalisierung von Aufgaben, wie z. B. die Talentakquise und das Management der Mitarbeiterleistung; Steigerung der Produktivität der Kundenbetreuer, indem sie sich auf höherwertige Interaktionen mit Kunden konzentrieren können (virtuelle Assistenten für digitale Kanäle, die generative KI nutzen, bearbeiten einfachere Anfragen) und Zeit- und Arbeitsersparnis bei der Modernisierung von Altlast-Code durch den Einsatz generativer KI zur Unterstützung des Code-Refactoring und der Konvertierung.
