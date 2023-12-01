Ob im Routinebetrieb der IT-Infrastruktur, bei der Interaktion mit Kunden oder bei der Risikoanalyse, dem Underwriting und der Schadensbearbeitung im Back-Office: Traditionelle KI und generative KI sind der Schlüssel zu Kernmodernisierungs- und digitalen Transformationsinitiativen.



Kernmodernisierung mit KI

Die mittel- bis langfristigen Strategien der meisten großen Versicherungsunternehmen bestehen darin, so viel wie möglich von ihrem Portfolio in die Cloud zu migrieren.

Wenn die Nutzung der Cloud mit generativer KI und traditionellen KI-Funktionen kombiniert wird, können diese Technologien einen enormen Einfluss auf das Geschäft haben. Der anfängliche Einsatz von generativer KI dient oft dazu, die Produktivität von DevOps zu steigern. AIOps integriert mehrere separate manuelle IT-Betriebstools in einer einzigen, intelligenten und automatisierten IT-Betriebsplattform. Dadurch können IT-Betriebs- und DevOps-Teams schneller (sogar proaktiv) auf nachlassende Leistung und Betriebsunterbrechungen reagieren und so die Effizienz und Produktivität im Betrieb verbessern.

Ein hybride Multicloud-Umgebung in Kombination mit hervorragenden Sicherheits- und Compliance-Kontrollfunktionen (wie den Funktionen, die IBM Cloud für Branchen ermöglicht) bietet ein überzeugendes Wertversprechen für große Versicherer in allen geografischen Regionen. Mehrere namhafte Unternehmen in allen Regionen arbeiten mit IBM an ihrer Modernisierung.

Digitale Transformation mit KI

Versicherungsunternehmen senken ihre Kosten und bieten eine bessere Customer Experience, indem sie Automatisierung einsetzen, das Geschäft digitalisieren und die Kunden zur Nutzung von Self-Service-Kanälen auffordern. Mit dem Aufkommen der KI implementieren Unternehmen jetzt Cognitive Process Automation, die Optionen für Self-Service für Kunden und Agenten ermöglicht und bei der Automatisierung vieler anderer Funktionen hilft, wie z. B. ein IT Help Desk und Personalfunktionen.

Die Einführung der ChatGPT-Funktionen hat großes Interesse an generativen KI-Foundation Models geweckt. Foundation Models werden mit unbeschrifteten Datensätzen vortrainiert und nutzen selbstüberwachtes Lernen mithilfe von neuronalen Netzen. Foundation Models werden zu einem wesentlichen Bestandteil neuer KI-basierter Workflows, und IBM Watson Produkte setzen diese seit 2020 ein. watsonx.ai von IBM Die Foundation Model Bibliothek enthält sowohl von IBM entwickelte Foundation Modelle als auch mehrere Open Source Large Language Modelle (LLMs) von Hugging Face.

Das beaufsichtigte Lernen, das zur Schulung von KI verwendet wird, erfordert einen hohen menschlichen Aufwand. Es ist schwierig, erfordert eine intensive Beschriftung und dauert monatelang. Selbstüberwachtes Lernen hingegen ist computergestützt, erfordert wenig Beschriftung und ist schnell, automatisch und effizient. Der Erfahrung von IBM mit Foundation Models zufolge sinken die Beschriftungsanforderungen um das 10- bis 100-Fache und die Trainingszeit um das 6-Fache (im Vergleich zu traditionellen KI-Trainingsmethoden).

Um die digitale Transformation mit KI zu erreichen, müssen Versicherungsunternehmen ein gutes Verständnis für strukturierte und unstrukturierte Daten entwickeln, diese organisieren, auf sichere Weise verwalten (unter Einhaltung der Branchenvorschriften) und den sofortigen Zugriff auf die „richtigen“ Daten ermöglichen. Diese Funktion ist von grundlegender Bedeutung, um eine hervorragende Customer Experience zu bieten, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden zu binden und umfassende Erkenntnisse zu gewinnen, die zu neuen innovativen Produkten führen können. Darüber hinaus trägt es dazu bei, Underwriting-Entscheidungen zu verbessern, Betrug zu reduzieren und die Kosten zu kontrollieren. Führende Versicherer in allen Regionen implementieren die Datenarchitekturen und Automatisierungssoftware von IBM in der Cloud.

Generative KI-Funktionen, die die digitale Transformation von heute ermöglichen, lassen sich in fünf Bereiche einteilen:

Zusammenfassung: Wandeln Sie Text in großen Dokumenten, Gesprächen und Aufnahmen mit fachspezifischen Inhalten in personalisierte Übersichten um, die wichtige Punkte erfassen (wie Versicherungsverträge, Policen- und Deckungsdokumente und Antworten auf Kunden-FAQs). Klassifizierung: Lesen und klassifizieren Sie schriftliche Eingaben mit nur wenigen Beispielen (z. B. Klassifizierung von Schadenersatzanträgen, Sortierung von Kundenbeschwerden, Analyse der Kundenstimmung, Risikoklassifizierung beim Underwriting von Versicherungen und Analyse der Kundensegmentierung für die Entwicklung von Versicherungsprodukten). Generierung: Generierung von Textinhalten für einen bestimmten Zweck (z. B. Marketingkampagnen mit Schwerpunkt auf bestimmten Versicherungsprodukten, Blogbeiträge und Artikel zu verschiedenen versicherungsbezogenen Themen, personalisierte Kunden-E-Mail-Unterstützung bei der Erstellung und Codegenerierung zur Verwendung durch Versicherungstechnologiesysteme). Extraktion: Analysieren und extrahieren Sie wichtige Informationen aus unstrukturiertem Text (z. B. Extrahieren von Informationen aus Berichten von Versicherungsvertretern, Extrahieren von medizinischen Diagnosen aus Arztberichten oder klinischen Berichten zur Verwendung beim Underwriting von Versicherungen und bei der Risikobewertung). Beantworten von Fragen: Erstellen Sie eine Funktion zur Beantwortung von Fragen, die auf bestimmten Daten basiert (z. B. Erstellen einer richtlinien- und abdeckungsspezifischen Q&A-Ressource für den Kundenservice).

Wenn Versicherungsunternehmen mit dem Einsatz generativer KI für die digitale Transformation ihrer Versicherungsgeschäftsprozesse beginnen, gibt es viele Möglichkeiten, den Wert freizuschalten.

IBMs Arbeit mit Kunden zeigt deutliche Produktivitätsgewinne durch den Einsatz generativer KI, einschließlich der Verbesserung der HR-Prozesse zur Rationalisierung von Aufgaben, wie z. B. die Talentakquise und das Management der Mitarbeiterleistung; Steigerung der Produktivität der Kundenbetreuer, indem sie sich auf höherwertige Interaktionen mit Kunden konzentrieren können (virtuelle Assistenten für digitale Kanäle, die generative KI nutzen, bearbeiten einfachere Anfragen) und Zeit- und Arbeitsersparnis bei der Modernisierung von Altlast-Code durch den Einsatz generativer KI zur Unterstützung des Code-Refactoring und der Konvertierung.