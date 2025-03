Was ist Verantwortungsvolle KI? 

Integrieren Sie verantwortungsvolle KI-Praktiken in die gesamte KI-Entwicklungspipeline – von der Datenerfassung und dem Modelltraining bis hin zur Bereitstellung und laufenden Überwachung. Verwenden Sie Techniken, um Verzerrungen in KI-Systemen zu erkennen und mindern. Bewerten Sie Modelle regelmäßig auf Fairness, insbesondere in Bezug auf sensible Merkmale wie Rasse, Geschlecht oder sozioökonomischen Status. Setzen Sie auf Transparenz, indem Sie KI-Systeme erklärbar machen. Stellen Sie eindeutige Unterlagen über Datenquellen, Algorithmen und Entscheidungsprozesse bereit. Nutzer und Stakeholder sollten in der Lage sein, zu verstehen, wie KI-Systeme Entscheidungen treffen.