Wie andere bahnbrechende Technologien zuvor schafft die Entwicklung der KI Möglichkeiten für neue Branchen, neue Arbeitsplätze und neue Ansätze für bestehende Arbeitsplätze. Um ihre Mitarbeiter und Unternehmen vorzubereiten, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter mit den Fähigkeiten für morgen ausgestattet sind, ohne den heutigen Geschäftsbetrieb zu stören. Hier sind eine Reihe von Anwendungsfällen für die Weiterbildung entscheidend für den Erfolg.

Kundendienst

Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value ist der Kundenservice für die meisten CEOs die Königsdisziplin bei der Bereitstellung generativer KI. KI kann einige der ersten Kundenanfragen bearbeiten, aber Kundenservicemitarbeiter (CSRs) müssen die Tools auch dann einsetzen, wenn Probleme an sie eskaliert werden. CSRs müssen ihre Fähigkeit verbessern, Prompt Engineering anzubieten und mit Kunden zu sprechen, während sie KI-basierte Datenbanken durchsuchen.

Finanzdienstleistungen

Finanzmitarbeiter verfügen zunehmend über verbesserte Tools, die ihnen helfen, im Namen ihrer Kunden bessere Investitionen zu tätigen. Fast 70 % der Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor sind der Meinung, dass mindestens die Hälfte ihrer Belegschaft im Jahr 2024 eine Weiterbildung benötigt. Es geht nicht nur darum, zu lernen, wie man diese neuen Technologien einsetzt, sondern auch darum, das Gefühl zu haben, dass sie den Ergebnissen von KI-Technologien vertrauen können, auch wenn sie diese nicht vollständig verstehen können.

Gesundheitswesen

Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister integrieren KI-Technologien in ihre Backoffices und diagnostischen Versorgungseinrichtungen. Zum Beispiel beginnen Gesundheitsunternehmen, Technologien für maschinelles Lernen einzusetzen, um medizinische Diagnosen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zu verbessern und zu beschleunigen. Für Fachkräfte im Gesundheitswesen ist es nach wie vor von entscheidender Bedeutung zu verstehen, was diese Technologien leisten können und was nicht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Personalwesen (HR)

Unternehmen nutzen KI in der Personalabteilung, um Bewerbungen zu verarbeiten und die richtigen Bewerber zu finden. Personalverantwortliche müssen lernen, wie sie diese Technologie nutzen können, um potenzielle Vorurteile oder andere Unsicherheiten zu erkennen und so wertvolle Kandidaten zu finden.

Web-Entwicklung

Generative KI und andere fortschrittliche Technologien schaffen enorme Möglichkeiten für Effizienz in der Webentwicklung. Entwickler können damit eine Programmiersprache in eine andere konvertieren. Ein Beispiel dafür: Anwendungen können COBOL-Code für Mainframes in modulare Business-Service-Komponenten umwandeln.