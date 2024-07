Aktuelle Artikel und Branchenumfragen legen nahe, dass viele Schulungen in Unternehmen möglicherweise wirkungslos sind. Die meisten Schulungen werden von den Lernenden nicht vollständig übernommen. Unternehmen müssen mit gezielten Fernlernprogrammen und mobilem „Just-in-Time“-Training eine Kultur des kontinuierlichen, selbstgesteuerten und selbstmotivierten Lernens aufbauen.

Unternehmen müssen auch den größeren Rahmen überdenken, welche Fähigkeiten in naher Zukunft benötigt werden. Eine aktuelle IBM-Studie auf Metastufe prognostiziert, dass mehr als 120 Millionen Mitarbeiter in den zwölf größten Volkswirtschaften der Welt aufgrund der KI-fähigen Automatisierung in den nächsten drei Jahren neu geschult werden müssen.





Zu den Erkenntnissen der Studie gehören:

Kompetente Menschen treiben die Weltwirtschaft voran: Digitale Fähigkeiten bleiben von entscheidender Bedeutung, aber Soft Skills sind wichtiger geworden.





Die Verfügbarkeit und Qualität von Kompetenzen sind in Gefahr: Die Halbwertszeit von Kompetenzen wird immer kürzer, während die Zeit, die zum Schließen einer Kompetenzlücke benötigt wird, sprunghaft ansteigt. Unternehmen sind daher gezwungen, Wege zu finden, um in Sachen Kompetenzen immer einen Schritt voraus zu sein.





Intelligente Automatisierung stellt einen wirtschaftlichen Wandel dar: Millionen von Mitarbeitern müssen wahrscheinlich neue Fähigkeiten entwickeln und erlernen, und die meisten Unternehmen und Länder sind nicht auf diese Aufgabe vorbereitet.





Unternehmenskulturen sind im Wandel begriffen: Das digitale Zeitalter erfordert neue Geschäftsmodelle, neue Arbeitsweisen und eine flexible Kultur die die Entwicklung wichtiger neuer Fähigkeiten fördert.





Die Studie kommt zu dem Schluss, dass herkömmliche Einstellungs- und Schulungsmaßnahmen nicht mehr so effektiv sind und dass andere Strategien und Taktiken einen starken Einfluss auf die Schließung der Qualifikationslücke haben können. Zu den verschiedenen Strategien und Taktiken gehören: