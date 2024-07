Die Vorteile von KI im Gesundheitswesen

Ein Vorteil, den der Einsatz von KI für die Gesundheitssysteme mit sich bringt, ist die einfachere Erfassung und Weitergabe von Informationen. KI kann Anbietern helfen, Patientendaten effizienter nachzuverfolgen.

Ein Beispiel dafür ist Diabetes. Laut den Centers for Disease Control and Prevention leiden 10 % der Bevölkerung in den USA an Diabetes. Patienten können heutzutage Wearables und andere Überwachungsgeräte verwenden, die ihnen und ihrem medizinischen Team Feedback über ihren Glukosespiegel geben. KI kann Anbietern dabei helfen, diese Informationen zu erfassen, zu speichern und zu analysieren und datengestützte Erkenntnisse aus einer großen Anzahl von Benutzerdaten zu gewinnen. Anhand dieser Informationen können Fachleute im Gesundheitswesen entscheiden, wie sich Krankheiten besser behandeln und verwalten lassen.

Unternehmen verwenden KI außerdem zunehmend, um die Arzneimittelsicherheit zu verbessern. Das Unternehmen SELTA SQUARE zum Beispiel entwickelt innovative Verfahren für die Pharmakovigilanz (PV), eine gesetzlich vorgeschriebene Disziplin zur Erkennung und Meldung unerwünschter Wirkungen von Arzneimitteln und zur anschließenden Bewertung zum Verständnis und zur Vermeidung dieser Wirkungen. Der PV-Prozess erfordert von den Pharmaherstellern erhebliche Anstrengungen und Sorgfalt, da er bereits während der klinischen Studien und während der gesamten Lebensdauer des Medikaments durchgeführt wird. Selta Square nutzt eine Kombination aus KI und Automatisierung, um den PV-Prozess schneller und präziser zu gestalten und so dazu beizutragen, dass Medikamente für Menschen weltweit sicherer werden.

Manchmal kann KI dazu führen, dass potenzielle Arzneimittelwirkstoffe nicht mehr physisch getestet werden müssen, was eine enorme Kostenersparnis zur Folge hat. Realitätsnahe Molekularsimulationen können auf Computern durchgeführt werden, ohne dass die hohen Kosten der traditionellen Untersuchungsmethoden anfallen.

Darüber hinaus hat KI das Potenzial, Menschen dabei zu helfen, die Toxizität, Bioaktivität und andere Eigenschaften von Molekülen vorherzusagen oder bislang unbekannte Arzneimittelmoleküle von Grund auf neu zu entwickeln.