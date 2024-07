Was ist halbüberwachtes Lernen?

Obwohl halbüberwachtes Lernen im Allgemeinen für dieselben Anwendungsfälle eingesetzt wird, in denen man sonst überwachte Lernmethoden verwenden würde, zeichnet es sich durch verschiedene Techniken aus, die zusätzlich zu den für das herkömmliche überwachte Lernen erforderlichen gelabelten Daten auch nicht gelabelte Daten in das Modelltraining einbeziehen.

Halbüberwachte Lernmethoden sind besonders relevant in Situationen, in denen die Beschaffung einer ausreichenden Menge an gelabelten Daten untragbar schwierig oder teuer ist, große Mengen nicht gelabelter Daten jedoch relativ einfach zu beschaffen sind. In solchen Szenarien bieten weder vollständig überwachte noch unüberwachte Lernmethoden geeignete Lösungen.