Was ist Hyperparameter-Tuning?

Hyperparameter für die Regularisierung steuern die Kapazität oder Flexibilität des Modells, d. h. den Spielraum, den es bei der Interpretation von Daten hat. Ist die Einstellung zu leicht, ist das Modell nicht in der Lage, spezifisch genug zu werden, um gute Vorhersagen zu treffen. Ist die Einstellung zu hoch, leidet das Modell unter Überanpassung: Es passt sich zu stark an seine Trainingsdaten an und wird am Ende für den Einsatz in der realen Welt zu einem Nischenprodukt.