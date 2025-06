Was ist föderiertes Lernen?

Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) benötigen riesige Datenmengen. Diese Datensätze werden in der Regel an einem einzigen Ort für das Modelltraining zentralisiert. Das bietet die Möglichkeit, dass alle in den Datensätzen enthaltenen personenbezogenen Daten während der Übertragung oder Speicherung offengelegt werden.

Föderiertes Lernen trägt dazu bei, diese Bedenken auszuräumen, da sensible Informationen auf dem Knoten verbleiben und der Datenschutz gewahrt bleibt. Es ermöglicht auch kollaboratives Lernen, wobei verschiedene Geräte oder Server zur Verfeinerung von KI-Modellen beitragen.