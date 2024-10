Was ist Modellrisikomanagement?

Wenn kein Modellrisikomanagement erfolgt, kann es sich verheerend auf die Finanzen, den Betrieb und den Ruf eines Unternehmens auswirken. Ein effektives Modellrisikomanagement erfordert ein Framework, das das Risiko in jeder Phase des Lebenszyklus eines Modells berücksichtigt.



Das Modellrisikomanagement umfasst auch die Einhaltung regulatorischer Richtlinien. In den USA haben beispielsweise das Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine Aufsichtsrichtlinie zum Modellrisikomanagement veröffentlicht (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), die als Benchmark für ein MRM-Framework dient.

Hier sind sechs allgemeine Schritte für ein effektives Modellrisikomanagement-Framework:

1. Erkennen von Modellrisiken

Das Erkennen von Risiken ist der erste Schritt beim Modellrisikomanagement. Dies beinhaltet die Durchführung einer Modellbestandsaufnahme und die Definition der mit jedem Modell verbundenen Risiken.

2. Modellrisikobewertung

Der nächste Schritt besteht darin, das Modellrisiko zu messen und zu bewerten. Unternehmen können ein Bewertungssystem entwickeln, das Modellrisiken unter anderem nach Priorität, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere ihrer Auswirkungen einordnet.

Zusätzlich zur Messung des individuellen Modellrisikos können Unternehmen auch das aggregierte Modellrisiko berücksichtigen. Das aggregierte Modellrisiko bezieht sich auf die Risiken, die durch die Abhängigkeiten und Interaktionen zwischen verschiedenen Modelltypen entstehen. Beispielsweise können die Ergebnisse eines Diagnosemodells für das Gesundheitswesen in ein Vorhersagemodell für die Patientenversorgung einfließen. Wenn das Diagnosemodell eine Verzerrung aufweist, könnte sich diese Verzerrung auf das Vorhersagemodell übertragen und so beeinflussen, wer eine dringende Behandlung erhält.

3. Minderung des Modellrisikos

Um Risiken zu mindern, muss man sich mit den jeweiligen Quellen und Ursachen auseinandersetzen. Hier sind einige Strategien zur Risikominderung, die in ein Modellrisikomanagement-Framework integriert werden können:

Audits und Reviews: Unternehmen können eigene internen Audits ihrer Modelle durchführen oder externe Experten mit der Durchführung unabhängiger Reviews beauftragen.

Standards: Die Schaffung von Standards für den Modellierungsprozess kann zur Risikominderung beitragen. Standards können für die Datenerfassung, den Modellentwurfs- und Entwicklungsprozess, Tests, Dokumentationen und für die Verwendung von Modellen erstellt werden.

Nicht alle Risiken können gemindert werden, sodass Unternehmen möglicherweise dennoch einem gewissen Risiko ausgesetzt sind. Für Unternehmen kann es daher hilfreich sein, die eigene Risikobereitschaft festzulegen. Dies ist das Risikoniveau, das ein Unternehmen beim Einsatz von Modellen bereit ist zu tolerieren und zu tragen.

4. Validierung des Modells

Der Validierungsprozess stellt eine effektive Herausforderung für ein Modell dar, um seine Qualität und seine Ergebnisse zu überprüfen. Die Modellvalidierung erfolgt nach der Implementierung und vor der Freigabe für Modellnutzer. Sie umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Ansätze.

Die quantitative Modellvalidierung umfasst die folgenden Strategien:

Backtesting ist eine Form der Ergebnisanalyse, bei der historische Daten aus der realen Welt verwendet werden, um ein Modell zu testen und so seine Genauigkeit und Wirksamkeit zu bewerten.

Challenger-Modelle sind alternative Modelle, die entwickelt wurden, um ein „Champion“-Modell herauszufordern. Sowohl das Champion- als auch das Challenger-Modell verwenden dieselben Daten, und ihre Ergebnisse werden verglichen, um mögliche oder versteckte Risiken aufzudecken.

Die Sensitivitätsanalyse untersucht, wie sich die Änderung einer spezifischen Variable unter bestimmten Bedingungen auf andere Variablen auswirkt.

Beim Stresstest werden auf der Grundlage spekulativer oder theoretischer Szenarien Simulationen durchgeführt, um zu sehen, wie ein Modell reagiert.

Die qualitative Modellvalidierung berücksichtigt hingegen Faktoren wie die Eignung eines Modells für seinen Zweck und ob ein Modell Normen entspricht oder Vorschriften erfüllt.

5. Modellüberwachung

Bei der Modellüberwachung werden die Modelle kontinuierlich überprüft, um festzustellen, ob sie immer noch wie vorgesehen funktionieren und weiterhin die erwartete Leistung erbringen. Sie zeigt alle zusätzlichen Risiken auf und weist auf notwendige Aktualisierungen hin, die sich aus Änderungen von Daten, Prozessen und Vorschriften ergeben könnten.

Die Modellvalidierung ist in der Regel Teil des laufenden Überwachungsprozesses. In dieser Phase werden Überwachungs- und Validierungsberichte erstellt und von den relevanten Stakeholdern geprüft, um die notwendigen Maßnahmen zu empfehlen.

6. Modell-Governance

Model-Governance bietet einen Überblick über den gesamten Modellierungsprozess. Sie etabliert ein System von Eigentum und Kontrolle durch Richtlinien und Verfahren. Eine solide Model Risk Governance erfordert ein breit gefächertes Team aus Entscheidungsträgern und Interessengruppen – vom Vorstand und der Geschäftsleitung bis hin zu Modelleigentümern, Modellentwicklern und Modellnutzern.