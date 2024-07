Was ist GRC?

IBM OpenPages mit Watson ist eine GRC-Plattform, die das Management von Risiken und die Einhaltung von Vorschriften durch Unternehmen mithilfe von KI und Daten vereinfacht. Sie ist hochgradig skalierbar und kann überall ausgeführt werden - hinter einer Firewall oder in einer beliebigen Cloud - und dient so einigen der weltweit größten und am stärksten regulierten Unternehmen. IBM OpenPages vereinfacht GRC, da es isolierte Risikomanagementfunktionen in einer einzigen, hoch visuellen Umgebung zentralisiert. Es nutzt eine breite Palette von IBM Technologien und Funktionen, einschließlich Watson Assistant, Watson Natural Language Translator und IBM Cloud Pak for Data, um den Bedarf an Benutzerschulungen zu minimieren und die Reaktion eines Unternehmens auf GRC-Herausforderungen zu standardisieren und zu automatisieren.