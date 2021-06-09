Was ist Dokumentenverwaltung?

Die Aufbewahrung von Papierdokumenten kann viel Platz in Anspruch nehmen. Eine Dokumentenverwaltungsplattform integriert unterschiedliche Dokumente, um die Kontrolle, den Zugriff und die Prozesseffizienz zu verbessern. Sie bietet Vorteile in Bezug auf Informationsabruf, Sicherheit, Governance und niedrigere Betriebskosten. Darüber hinaus wird die ordnungsgemäße Verwaltung von Unterlagen immer mehr zu einer gesetzlichen Verpflichtung.