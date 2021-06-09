Was ist Dokumentenverwaltung?

Dokumentenverwaltung ist ein System oder Prozess zum Erfassen, Verfolgen und Speichern elektronischer Dokumente wie PDFs, Textverarbeitungsdateien und digitale Bilder von papierbasierten Inhalten.

Durch Dokumentenverwaltung können Sie Zeit und Geld sparen. Sie bietet Dokumentensicherheit, Zugriffskontrolle, zentralen Speicher, Überprüfungsprotokolle sowie eine optimierte Suche und Abfrage.

 Warum ist die Dokumentenverwaltung so wichtig?

Die Aufbewahrung von Papierdokumenten kann viel Platz in Anspruch nehmen. Eine Dokumentenverwaltungsplattform integriert unterschiedliche Dokumente, um die Kontrolle, den Zugriff und die Prozesseffizienz zu verbessern. Sie bietet Vorteile in Bezug auf Informationsabruf, Sicherheit, Governance und niedrigere Betriebskosten. Darüber hinaus wird die ordnungsgemäße Verwaltung von Unterlagen immer mehr zu einer gesetzlichen Verpflichtung.
Besserer Kundenservice

Kosten senken und Beziehungen verbessern
Erfahren Sie, wie Turkcell Global Bilgi die Dokumentenerfassung zum Einsatz gebracht hat. Durch den Einsatz einer Lösung, die Handschrift, Formulare und Zahlen lesen kann, konnten sie die Betriebskosten senken und die Kundenzufriedenheit erhöhen.
 
Grundlegende Informationen zur Dokumentenverwaltung
Weniger Papier, mehr Funktionalität

Die Dokumentenverwaltung hat sich von der Digitalisierung von Papier zu Sicherheit, Auditing und mehr entwickelt.
Mehr Speicherkapazität

Die Speicherkapazität eines Servers ist größer als die eines physischen Aktenschranks oder Lagerhauses.  
Allgemeine Attribute

Die Systeme unterscheiden sich in ihrem Umfang, haben aber Attribute wie Indizierung, Versionskontrolle und mehr gemeinsam.  
Häufige Herausforderungen bei der Dokumentenverwaltung
Vorlagen für neue Dokumententypen

KI-gestützte Erfassungsdienste machen Vorlagen überflüssig.
Zusätzliche Mittel für die Bereitstellung von Servern

Die cloudbasierte Verarbeitung reduziert die Bereitstellungs- und Verwaltungskosten.
Verwaltung sensibler Daten

Tools können geschützte Daten kennzeichnen, damit sie unkenntlich gemacht oder umgeleitet werden können.
Mangelnde Analyse

Viele Lösungen bieten wertvolle Strategien zur Datenextraktion.  
Lösungen für die Dokumentenverwaltung
IBM Cloud Pak for Business Automation

Erzielen Sie eine bessere Leistung, indem Sie intelligente Automatisierung anwenden, um Kernabläufe zu transformieren.

IBM Content Manager on Demand

Erfassen und speichern Sie große Mengen an Dokumenten, darunter XML-Datensätze, ausgehende Anweisungen und mehr.

IBM Datacap in der Cloud

Optimieren Sie die Erfassung, Erkennung und Klassifizierung von Dokumenten für Nutzer und in Anwendungen.

IBM FileNet Image Services

Verwalten Sie große Mengen an festen Informationen mit schnellem, sicherem Zugriff auf Unternehmensinhalte.

IBM FileNet Content Manager

Nutzen Sie Low-Code-Tools und -Funktionen, um aussagefähige Geschäftsanwendungen in jeder Cloud zu erstellen.

Machen Sie den nächsten Schritt

Entwerfen Sie KI-gestützte Automatisierungen mit Low- und No-Code-Tools, weisen Sie Bots Aufgaben zu und verfolgen Sie die Leistung mit IBM Cloud Pak for Business Automation. Dieser modulare Satz integrierter Softwarekomponenten ist mit jeder Hybrid Cloud kompatibel und wurde entwickelt, um fragmentierte Arbeitsabläufe zu transformieren und das Geschäftswachstum zu beschleunigen.

 IBM Cloud Pak for Business Automation kennenlernen