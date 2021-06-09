Was ist Dokumentenverwaltung?

Dokumentenverwaltung ist ein System oder Prozess zum Erfassen, Verfolgen und Speichern elektronischer Dokumente wie PDFs, Textverarbeitungsdateien und digitale Bilder von papierbasierten Inhalten.
Durch Dokumentenverwaltung können Sie Zeit und Geld sparen. Sie bietet Dokumentensicherheit, Zugriffskontrolle, zentralen Speicher, Überprüfungsprotokolle sowie eine optimierte Suche und Abfrage.
Die Aufbewahrung von Papierdokumenten kann viel Platz in Anspruch nehmen. Eine Dokumentenverwaltungsplattform integriert unterschiedliche Dokumente, um die Kontrolle, den Zugriff und die Prozesseffizienz zu verbessern. Sie bietet Vorteile in Bezug auf Informationsabruf, Sicherheit, Governance und niedrigere Betriebskosten. Darüber hinaus wird die ordnungsgemäße Verwaltung von Unterlagen immer mehr zu einer gesetzlichen Verpflichtung.
Kosten senken und Beziehungen verbessern
Erfahren Sie, wie Turkcell Global Bilgi die Dokumentenerfassung zum Einsatz gebracht hat. Durch den Einsatz einer Lösung, die Handschrift, Formulare und Zahlen lesen kann, konnten sie die Betriebskosten senken und die Kundenzufriedenheit erhöhen.
Die Dokumentenverwaltung hat sich von der Digitalisierung von Papier zu Sicherheit, Auditing und mehr entwickelt.
Die Speicherkapazität eines Servers ist größer als die eines physischen Aktenschranks oder Lagerhauses.
Die Systeme unterscheiden sich in ihrem Umfang, haben aber Attribute wie Indizierung, Versionskontrolle und mehr gemeinsam.
KI-gestützte Erfassungsdienste machen Vorlagen überflüssig.
Die cloudbasierte Verarbeitung reduziert die Bereitstellungs- und Verwaltungskosten.
Tools können geschützte Daten kennzeichnen, damit sie unkenntlich gemacht oder umgeleitet werden können.
Viele Lösungen bieten wertvolle Strategien zur Datenextraktion.
Erzielen Sie eine bessere Leistung, indem Sie intelligente Automatisierung anwenden, um Kernabläufe zu transformieren.
Erfassen und speichern Sie große Mengen an Dokumenten, darunter XML-Datensätze, ausgehende Anweisungen und mehr.
Optimieren Sie die Erfassung, Erkennung und Klassifizierung von Dokumenten für Nutzer und in Anwendungen.
Verwalten Sie große Mengen an festen Informationen mit schnellem, sicherem Zugriff auf Unternehmensinhalte.
Nutzen Sie Low-Code-Tools und -Funktionen, um aussagefähige Geschäftsanwendungen in jeder Cloud zu erstellen.
Entwerfen Sie KI-gestützte Automatisierungen mit Low- und No-Code-Tools, weisen Sie Bots Aufgaben zu und verfolgen Sie die Leistung mit IBM Cloud Pak for Business Automation. Dieser modulare Satz integrierter Softwarekomponenten ist mit jeder Hybrid Cloud kompatibel und wurde entwickelt, um fragmentierte Arbeitsabläufe zu transformieren und das Geschäftswachstum zu beschleunigen.