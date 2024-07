Was ist Compliance-Überwachung?

Um zu verstehen, wie wichtig die Compliance-Überwachung ist, sollten Sie die heutige regulatorische Landschaft betrachten. Auf der ganzen Welt haben Regierungen, Handelsbehörden, Organisationen für Branchenstandards und sogar einzelne Unternehmen ein Netz von Compliance-Anforderungen geschaffen, die für jedes Unternehmen gelten, das in ihrem Rechtsraum oder ihrer Branche tätig ist. Und dies gilt unabhängig davon, wo dieses Unternehmen seinen Sitz hat.

Die Nichteinhaltung von Compliance-Anforderungen kann oft zu hohen Geldstrafen und rechtlichen Problemen führen. So verhängte die irische Datenschutzbehörde im Mai 2023 eine Geldstrafe in Höhe von 1,3 Mrd. US-Dollar gegen das in Kalifornien ansässige Unternehmen Meta wegen Verstößen gegen die DSGVO (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Darüber hinaus tragen die Führungskräfte und andere Personen ihre eigene regulatorische Verantwortung. Der Sarbanes-Oxley Act (SOX Act), ein US-amerikanisches Gesetz zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität, sieht beispielsweise vor, dass Führungskräfte bei Bestätigung eines fehlerhaften Finanzberichts mit einer Geldstrafe von bis zu 1 Million US-Dollar und zehn Jahren Gefängnis bestraft werden können.

Einfach ausgedrückt: Compliance ist komplex. Und diese Komplexität kann dazu führen, dass Unternehmen in ihrem Tagesgeschäft versehentlich gegen entsprechende Compliance-Vorschriften verstoßen. So kann es passieren, dass sie die Feinheiten der Compliance-Anforderungen bei der Expansion in eine neue Region nicht vollständig überblicken oder dass sie Aktualisierungen von Datenschutzgesetzen übersehen, die eine Offenlegung von Datenschutzrichtlinien gegenüber den Kunden vorschreiben.

Die Compliance-Überwachung hilft Unternehmen beim Umgang mit diesen Risiken und dabei, den Überblick über die sich verändernde regulatorische Landschaft zu behalten. Dadurch sparen sie Zeit und Geld, da sie Verstöße in Echtzeit erkennen können, bevor sie zu einem größeren Problem werden. Außerdem sorgt es für eine größere organisatorische Effizienz, indem es den komplexen Prozess der regulatorischen Berichterstattung vereinfacht.

Vom Standpunkt der Sicherheit aus betrachtet, fördert die Compliance-Überwachung auch ein besseres Risikomanagement und die Transparenz des Unternehmens – Vorteile, die immer wichtiger werden, da sich die Kunden zunehmend Sorgen um den Datenschutz und das Potenzial für Datenschutzverletzungen machen. Durch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften schützen Unternehmen nicht nur sich selbst, sondern schaffen auch Vertrauen bei ihren Stakeholdern.