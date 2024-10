Dazu gehören Risiken, die mit Mitarbeitern verbunden sind, wie z. B. ein Mangel an Personalressourcen oder jede Art von menschlichem Versagen, Betrug oder Fehlverhalten. Einige Beispiele:



Unbefugter Handel durch Mitarbeiter (interner Betrug)

Vertragsbruch des Anbieters (externer Betrug)

Fehler bei der Dateneingabe

Unfälle am Arbeitsplatz

die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften aufgrund mangelnder Ausbildung.

Um personelle Risiken zu mindern, ergreifen Unternehmen Maßnahmen, um eine ausreichende Anzahl hochqualifizierter, gut ausgebildeter und ethisch korrekter Mitarbeiter zu gewinnen und sie innerhalb des Unternehmens so anzuordnen, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit in einem Umfeld möglich ist, das durch Sicherheit am Arbeitsplatz gekennzeichnet ist.