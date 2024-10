SCRM ist für die Förderung der Nachhaltigkeit in Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Es hilft Unternehmen dabei, ökologische und soziale Risiken in ihrer Lieferkette zu identifizieren und anzugehen, einschließlich Fragen in Bezug auf Umweltauswirkungen, Abfall, Energieverbrauch und Arbeitspraktiken. So kann beispielsweise die Implementierung von Technologien, die den Energieverbrauch verfolgen, zu einer erheblichen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen.

SCRM kann Unternehmen auch dabei helfen, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu fördern, indem es den Abfall reduziert. Durch eine vollständige Risikobewertung können Unternehmen besser Entscheidungen treffen, die mit ihren Zielen und Werten übereinstimmen.

Notfallpläne für potenzielle Störungen zu haben, hilft Unternehmen, Situationen zu vermeiden, die zu Verschwendung führen, und ermöglicht es ihnen, ihre Nachhaltigkeitsziele auch bei unerwarteten Veränderungen weiter zu verfolgen. Ein gründliches Risikomanagementprogramm kann den Ruf eines Unternehmens in Bezug auf Unternehmensverantwortung stärken, was für das Markenimage entscheidend sein kann. Daher ist das Risikomanagement in der Lieferkette ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie.