Angesichts der rasanten Fortschritte in Computer Vision und fortschrittlicher KI nutzen Unternehmen und Forscher bildbasierte Technologien für eine Vielzahl von Anwendungen. Von Bildklassifizierung und OCR (optischer Zeichenerkennung) bis hin zur Segmentierung und Videoanalyse verändern KI-gestützte Werkzeuge die Art und Weise, wie wir visuelle Informationen extrahieren und analysieren.

In Branchen wie den sozialen Medien verbessert KI die Inhaltsmoderation durch die Analyse von Bildern auf Pixelebene, wodurch die Einhaltung von Richtlinien sichergestellt und die Interaktion gesteigert wird. Unternehmen können die Vision API auch zur automatisierten Dokumentenverarbeitung nutzen und gescannte Dateien, Excel-Tabellen und Berichte in strukturierte Daten umwandeln. Diese Anwendungen optimieren Workflows, verbessern die Effizienz und ermöglichen Unternehmen, sinnvolle Erkenntnisse aus groß angelegten visuellen Datensätzen zu gewinnen.

Diese Anwendungsfälle unterstreichen die wachsende Rolle der KI-gestützten Bildanalyse in verschiedenen Branchen. In diesem Tutorial konzentrieren wir uns auf die Anwendung dieser Funktionen auf PowerPoint-Präsentationen und ermöglichen interaktive Fragen und Antworten zu Texten und Bildern mithilfe fortschrittlicher Computer-Vision- und KI-Modelle