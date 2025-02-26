Nachdem wir nun jedes Kleidungsstück und jeden Schuh kategorisiert haben, wird es für das Modell viel einfacher sein, ein Outfit für den ausgewählten Anlass zu generieren. Lassen Sie uns das Argumentationsmodell instanziieren und abfragen.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

Um die Dateinamen mit den Bildbeschreibungen abzugleichen, können wir die Liste der Bildbeschreibungen auflisten und eine Liste von Wörterbüchern erstellen, in denen wir die Beschreibung, die Kategorie, den Anlass und den Dateinamen jedes Elements in den jeweiligen Feldern speichern.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

Nun fragen wir das Granite 3.2-Modell mit Argumentation ab, um ein Outfit für unsere angegebenen Kriterien unter Verwendung der closet Liste speichern.

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

Ausgabe:

Hier ist mein Gedankengang:

Das Outfit sollte für einen entspannten Vormittag im Park im Herbst geeignet sein.

– Ich wähle ein Hemd, eine Hose und ein Paar Schuhe aus, die in die Anlasskategorie „Leger“ passen.

- Ich vermeide formelle oder übermäßig elegante Kleidung und wähle Kleidung, die für die Aktivitäten im Park bequem ist.



Hier ist meine Antwort:



Für einen ungezwungenen Morgen im Park im Herbst schlage ich das folgende Outfit vor:



1. **Hemd**: Ein blaues kariertes Hemd mit Kragen und langen Ärmeln (Datei: 'image13.j')

- Das Karomuster ist ein Klassiker für den Herbst und passt gut zu einer ungezwungenen Parkatmosphäre. Die langen Ärmel bieten einen gewissen Schutz vor kühleren Morgentemperaturen.



2. **Hose**: Khakifarbene Hose mit geknöpftem Bund und Knopfverschluss vorne (Datei: 'image7.jpeg')

- Khaki ist eine vielseitige Wahl, die sowohl zum lässigen Stil passt als auch einen schönen Kontrast zum karierten Hemd bildet. Sie ist praktisch und bequem zum Spazierengehen.



3. **Schuhe**: Ein Paar hellbraune Lederstiefel mit klobiger Sohle und hohem Schaft (Datei: 'image3.jpeg')

- Hellbraune Lederstiefel bieten eine stilvolle und gleichzeitig bequeme Option. Die klobige Sohle bietet guten Halt und Stabilität und ist ideal für die Begehung von Parkwegen oder unebenem Gelände.



Diese Kombination sorgt für einen entspannten, gepflegten Look, der sich für einen legeren Morgenausflug eignet und gleichzeitig Komfort und Praktikabilität berücksichtigt.

Mithilfe dieser generierten Outfitbeschreibung können wir auch die Kleidungsstücke anzeigen, die das Model empfiehlt! Dazu können wir einfach die Dateinamen extrahieren. Falls das Model denselben Dateinamen zweimal erwähnt, ist es wichtig zu überprüfen, ob das Bild nicht bereits angezeigt wurde, während wir die Liste der Bilder wiederholen. Dies können wir erreichen, indem wir die angezeigten Bilder in der selected_items Liste speichern. Schließlich können wir die ausgewählten Elemente anzeigen.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))