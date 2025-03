Die gleichen Prozesse, die oft zu beeindruckenden Ergebnissen führen, sind auch der Grund für die Halluzinationen generativer Modelle, also wenn sie falsche oder irreführende Informationen ausgeben. Halluzinationen oder Konfabulationen treten auf, wenn Modelle in ihren Trainingsdatensätzen Muster wahrnehmen, die in der realen Welt nicht existieren.

Wenn man beispielsweise ChatGPT-4o mini die Frage „In welcher Folge von Seinfeld reist Kramer nach Bangladesch?“ stellt, erhält man folgende Antwort:

Kramer reist in der Folge „The Little Jerry“, der 145. Folge von Seinfeld, nach Bangladesch. Es ist die 145. [sic] Folge der Serie und wurde ursprünglich in Staffel 8 ausgestrahlt. In dieser Folge wird Kramer in einen Plan verwickelt, ein Spielzeug aus Bangladesch zu importieren.

The Little Jerry ist zwar die 145. Folge von Seinfeld und wurde in der 8. Staffel ausgestrahlt. In dieser Folge kauft und trainiert Kramer jedoch einen Hahn – den namensgebenden „Little Jerry“. Ein erneutes Prompting des Chatbots mit derselben Frage führte zu einer zweiten, anderen Halluzination:

Kramer reist in der Folge mit dem Titel „The Maldives“, der 18. Folge der 9. Staffel, nach Bangladesch. In dieser Folge versucht er, nach seiner Reise ein neues Leben zu beginnen, und die Handlung dreht sich um die Idee, dass er ein „bangladeschischer“ Fischer wird.

In Wirklichkeit ist die 18. Folge der 9. Staffel von Seinfeld The Frogger, und darin geht Kramer nur bis zur Polizeistation. Es gibt keine Folge von Seinfeld namens The Maldives, und während der gesamten Serie geht Kramer zu keinem Zeitpunkt nach Bangladesch.