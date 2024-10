Wie bei der Bilderweiterung gibt es auch bei der Textdatenerweiterung viele Techniken und Methoden, die bei einer Reihe von Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) eingesetzt werden. In einigen Ressourcen wird die Textergänzung in regelbasierte (oder „einfache“) und in neuronale Methoden unterteilt. Wie bei der binären Einteilung der Techniken zur Bildverbesserung ist diese Kategorisierung natürlich nicht allumfassend.

Zu den regelbasierten Ansätzen gehören relativ einfache Such- und Ersetzungstechniken, wie z. B. das zufällige Löschen oder Einfügen. Regelbasierte Ansätze umfassen auch die Ersetzung von Synonymen. Bei dieser Strategie werden ein oder mehrere Wörter in einer Zeichenkette durch ihre jeweiligen Synonyme ersetzt, die in einem vordefinierten Thesaurus wie WordNet oder der Paraphrase Database gespeichert sind. Satzinversion und Passivierung, bei denen Objekt und Subjekt vertauscht werden, sind ebenfalls Beispiele für regelbasierte Ansätze.10