Im Unternehmen erfordert die kritische Rolle der KI eine klar definierte und robuste Methodik und Plattform, und ein Unternehmen kann sogar scheitern, wenn seine Methodik und Plattform nicht den Anforderungen entsprechen. Wenn beispielsweise bei der Betrugserkennung schlechte Entscheidungen getroffen werden, wird das Unternehmen negativ beeinflusst. In der langen Pipeline für KI müssen Reaktionszeit, Qualität, Fairness, Erklärbarkeit und andere Elemente als Teil des gesamten Lebenszyklus verwaltet werden. Es ist unmöglich, sie einzeln zu verwalten.



Daher verwaltet das, was wir „KI-Modelle Lebenszyklusmanagement“ nennen, die komplizierte KI-Pipeline und trägt dazu bei, die notwendigen Ergebnisse im Unternehmen sicherzustellen. Wir werden das KI-Modelle Lifecycle Management in einer Reihe von Blogeinträgen detailliert beschreiben. Darüber hinaus zeigen wir, wie IBM Cloud Pak for Data das KI-Modelllebenszyklusmanagement unterstützen kann.

Wir gehen davon aus, dass diese Blogeinträge für die folgenden Personen von Interesse sind: