Was ist ein KI-Stack?

In der Anwendungsebene werden KI-Modelle in reale Systeme integriert, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dadurch ist sie der benutzerorientierte Teil des KI-Stacks. Diese Ebene bettet KI-Funktionen in Softwareanwendungen, Produkte und Dienstleistungen ein.

In dieser Phase werden KI-Modelle in die Vorgehensweise des Unternehmens integriert, automatisieren Aufgaben, Verbessern der Workflows oder Unterstützen intelligenter Funktionen wie Empfehlungssysteme, vorausschauende Analyse, Verarbeitung natürlicher Sprache oder Computer Vision integriert. Der Zugriff auf diese Funktionen erfolgt in der Regel über APIs oder die Einbettung in Microservices, was eine nahtlose Interaktion mit anderen Komponenten des Anwendungs-Ökosystems fördert.

Ein Hauptaugenmerk der Anwendungsebene liegt auf der Benutzerfreundlichkeit. KI-Funktionen sind oft mit intuitiven Benutzeroberflächen (UI) verbunden, die Visualisierungen und andere Präsentationen verwenden, um Informationen auf klare, interpretierbare Weise zu kommunizieren und es den Benutzern zu ermöglichen, KI-gestützte Erkenntnisse zu verstehen und darauf zu reagieren.

Zum Beispiel könnte eine KI zur Betrugserkennung verdächtige Transaktionen innerhalb einer Finanzplattform melden und durch Automatisierung eine Benachrichtigung generieren, während ein Chatbot-Benutzererlebnis in Echtzeit mit den Benutzern interagiert.