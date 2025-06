Was ist Apache Kafka?

Heute produzieren Milliarden von Datenquellen kontinuierlich Informationsströme, oft in Form von Ereignissen, grundlegenden Datenstrukturen, die jedes Ereignis im System oder in der Umgebung aufzeichnen.

Ein Ereignis ist in der Regel eine Aktion, die eine andere Aktion als Teil eines Prozesses auslöst. Ein Kunde, der eine Bestellung aufgibt, einen Sitzplatz für einen Flug wählt oder ein Registrierungsformular ausfüllt – dies alles sind Beispiele für Ereignisse. An einem Ereignis muss nicht unbedingt eine Person beteiligt sein. So ist z. B. auch die Meldung eines angeschlossenen Thermostats über die Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ereignis.

Event Streaming bietet Anwendungen die Möglichkeit, sofort auf neue Informationen zu reagieren. Streaming-Datenplattformen wie Apache Kafka ermöglichen es Entwicklern, Systeme zu entwickeln, die Daten bei ihrem Eintreffen aufnehmen, verarbeiten und darauf reagieren und dabei die Reihenfolge und Zuverlässigkeit der einzelnen Ereignisse beibehalten.

Kafka hat sich zur am weitesten verbreiteten Event-Streaming-Plattform entwickelt, die in der Lage ist, täglich Billionen von Datensätzen ohne spürbare Leistungsverzögerung aufzunehmen und zu verarbeiten, um skalierbare Volumina zu unterstützen. Mehr als 80 % der Fortune-500-Unternehmen nutzen Kafka, darunter Target, Microsoft, AirBnB und Netflix, um datengesteuerte Customer Experiences in Echtzeit zu ermöglichen.