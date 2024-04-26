Was ist Event Streaming?

Beim Event Streaming geht es um den unbegrenzten, sequentiellen Fluss von Datensätzen in Echtzeit, genannt „Events“, grundlegende Datenstrukturen, die jedes Ereignis im System oder in der Umgebung aufzeichnen. Es ist ein Begriff, der sich im Wesentlichen auf jeden Datenpunkt im System bezieht. Daher ist ein „Stream“ (auch Datenstrom oder Streaming-Daten genannt) die kontinuierliche Bereitstellung dieser Ereignisse.

Jedes Ereignis umfasst in der Regel einen Schlüssel, der das Ereignis oder die Entität, auf die es sich bezieht, identifiziert, einen Wert, der die eigentlichen Daten des Ereignisses enthält, einen Zeitstempel, der angibt, wann das Ereignis aufgetreten ist oder aufgezeichnet wurde, und manchmal Metadaten über die Datenquelle, die Schemaversion oder ein anderes Attribut.

Mit Hilfe spezialisierter Stream-Processing-Engines können Ereignisse innerhalb eines Streams einige verschiedene Prozesse durchlaufen. „Aggregationen“ führen Datenberechnungen durch, wie z. B. Mittelwerte, Summen und Standardabweichungen. Durch „Ingestion“ werden Streaming-Daten in Datenbanken aufgenommen. Die Analyseverarbeitung nutzt Muster in Streaming-Daten, um zukünftige Ereignisse vorherzusagen, und die Anreicherungsverarbeitung kombiniert Datenpunkte mit anderen Datenquellen, um Kontext und Bedeutung zu schaffen.

Ereignisse sind oft mit Geschäftsvorgängen oder Prozessen der Benutzernavigation verbunden und lösen in der Regel eine andere Aktion, einen Prozess oder eine Reihe von Ereignissen aus. Nehmen wir als Beispiel das Online-Banking.

Wenn ein Benutzer auf „Transfer“ klickt, um Geld von einem Bankkonto an ein anderes zu senden, werden die Gelder vom Konto des Absenders abgehoben und dem Bankkonto des Empfängers hinzugefügt, E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen werden an eine der beiden Parteien (oder an beide) gesendet, und falls erforderlich, werden Sicherheits- und Betrugspräventionsprotokolle bereitgestellt.