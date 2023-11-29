Künstliche Intelligenz und Ereignisverarbeitung in Echtzeit

Durch die Nutzung von KI für die Ereignisverarbeitung in Echtzeit sind Unternehmen in der Lage, unabhängige Ereignisse in Beziehung miteinander zu setzen, um neue Trends, Bedrohungen und Chancen zu erkennen und darauf zu reagieren. Im Jahr 2023 befragte das IBM® Institute for Business Value (IBV) 2.500 Führungskräfte weltweit und stellte fest, dass erstklassige Unternehmen aus ihren KI-Projekten einen ROI von 13 % erzielen – mehr als das Doppelte des durchschnittlichen ROI von 5,9 %.
Da alle Unternehmen bestrebt sind, einen erstklassigen Ansatz für KI-Tools zu verfolgen, wollen wir die Best Practices dafür besprechen, wie Ihr Unternehmen KI nutzen kann, um Ihre Anwendungsfälle für die Echtzeit-Ereignisverarbeitung zu verbessern.
Eine ereignisgesteuerte Architektur ist unerlässlich, um die Geschäftsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Damit können Unternehmen Geschäfts- und IT-Teams dabei unterstützen, auf Echtzeitinformationen über einzigartige Situationen im gesamten Unternehmen zuzugreifen, sie zu interpretieren und darauf zu reagieren. Die Verarbeitung komplexer Ereignisse (CEP) ermöglicht es Teams, ihre rohen Geschäftsereignisse in relevante und umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, einen persistenten, aktuellen Überblick über ihre kritischen Daten zu erhalten und Daten schnell dorthin zu verschieben, wo sie benötigt werden, und zwar in der Struktur, in der sie benötigt werden.
Künstliche Intelligenz ist auch für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie sowohl die Rationalisierung von Geschäftsprozessen als auch die Verbesserung strategischer Entscheidungen durch Funktionen ermöglicht. Tatsächlich stellte das IBV in einer Umfrage unter 6.700 Führungskräften der obersten Führungsebene fest, dass mehr als 85 % der fortgeschrittenen Anwender in der Lage waren, ihre Betriebskosten mit KI zu senken. Nicht-symbolische KI kann nützlich sein, um unstrukturierte Daten in organisierte, aussagekräftige Informationen umzuwandeln. Dies trägt zur Vereinfachung der Datenanalyse bei und ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung. Darüber hinaus können KI-Algorithmen, die aus den einzigartigen historischen Daten Ihres Unternehmens lernen, Muster erkennen, neue Trends vorhersagen und Anomalien früher und mit geringerer Latenz erkennen. Darüber hinaus kann symbolische KI so konzipiert werden, dass sie auf Fakten und strukturierte Daten schließen lässt, was sie für die Navigation durch komplexe Geschäftsszenarien nützlich macht. Darüber hinaus verbessern die Entwicklungen sowohl bei geschlossenen als auch bei großen Open Source-Sprachmodellen die Fähigkeit der KI, einfache, natürliche Sprache zu verstehen. Wir haben Beispiele dafür bei der neuesten Entwicklung von Chatbots gesehen. Dies kann Unternehmen dabei helfen, ihre Customer Experience zu optimieren, indem sie schnell Erkenntnisse aus Interaktionen in der Customer Journey gewinnen.
Durch die Verknüpfung von künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Ereignisverarbeitung können Unternehmen ihre Bemühungen an beiden Fronten verstärken und sicherstellen, dass ihre Investitionen sich auf die Geschäftsziele auswirken. Die Verarbeitung von Ereignissen in Echtzeit kann dazu beitragen, dass die KI schneller und präziser wird. Und die KI kann dazu beitragen, dass die Ereignisverarbeitung Ihres Unternehmens intelligenter wird und besser auf Ihre Kunden reagieren kann.
Durch die Kombination von Ereignisverarbeitung und KI tragen Unternehmen dazu bei, eine neue Ära hochpräziser, datengestützter Entscheidungsfindung einzuläuten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie die Ereignisverarbeitung eine entscheidende Rolle bei der Förderung der KI-Funktionen spielen könnte.
Durch die Überbrückung der Lücke zwischen Ereignisverarbeitung und KI können Unternehmen dazu beitragen, Echtzeitdaten für das Training von KI-Modellen bereitzustellen, die Datenverarbeitung in Bewegung zu nutzen, um Live-Aggregate zu berechnen, die zur Verbesserung der Vorhersagen beitragen, und sicherzustellen, dass KI effektiv in einem aktuellen Geschäftskontext angewendet werden kann.
Künstliche Intelligenz kann die Verarbeitung von Event Streams in dynamischen und komplexen Geschäftswelten intelligenter und reaktionsschneller machen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI Ihre ereignisgesteuerten Initiativen verbessern könnte:
