Viele Unternehmen erreichen einen Punkt, an dem die Nutzung von Ereignissen rasant zunimmt. Täglich entstehen neue Event Streams von mehreren Teams, die nicht unbedingt gegenseitig Einblick in ihre Aktivitäten haben. Man beginnt, sich über Doppelarbeit Gedanken zu machen und darüber, wie man diese Sichtbarkeit verbessern und eine größere Effizienz und Wiederverwendung fördern kann. Die Wiederverwendung birgt natürlich auch ihre eigenen Herausforderungen. Wie wird der Zugriff kontrolliert? Wie werden Workloads verwaltet, um eine Überlastung der Backendsysteme zu vermeiden? Wie lassen sich grundlegende Änderungen vermeiden, die viele Teams betreffen?

Um diese Bedenken auszuräumen, beginnen viele Unternehmen, Ereignisschnittstellen formaler zu behandeln und bewährte Verfahren anzuwenden, die im Rahmen des API Managements entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Ereignisschnittstellen gut beschrieben und versioniert sind, dass der Zugriff entkoppelt und isoliert ist und die Nutzung angemessen gesichert und verwaltet wird.

IBM bietet eine Funktion zur Verwaltung von Endgeräten für Ereignisse, mit der bestehende Ereignisse von jedem Benutzer erkannt und genutzt werden können und die Endgeräte wie APIs verwaltet, um sie unternehmensweit sicher wiederzuverwenden. Diese Funktion kann nicht nur Event Streams von IBM verwalten, sondern im Einklang mit dem bereits erklärten offenen Ansatz auch für alle Kafka-basierten, ereignisgetriebenen Anwendungen und Backbones, die Sie bereits haben.

Es ermöglicht Ihnen, Ihre Ereignisschnittstellen in einem einheitlichen Framework auf Basis des offenen Standards AsyncAPI zu beschreiben. Das bedeutet, dass sie für Menschen verständlich sind, von Codegenerierungstools unterstützt werden und mit API-Definitionen übereinstimmen. Event-Endgerät-Management erzeugt gültige AsyncAPI-Dokumente auf Basis von Ereignisschemas oder Beispielnachrichten.

Es bietet einen Katalog für die Veröffentlichung von Ereignisschnittstellen, die andere entdecken können. Dazu gehören Lebenszyklusverwaltung, Versionsmanagement und die Definition von richtlinienbasierten Kontrollen. Um beispielsweise von den Benutzern die Angabe gültiger Zugangsdaten zu verlangen, integriert es sich in Lösungen für Identitäts- und Zugriffsmanagement und verfügt über eine rollenbasierte Zugriffskontrolle.

Benutzer des Katalogs können dann verfügbare Ereignisse finden, die für sie relevanten Ereignisse verstehen und sich einfach für den Self-Service-Zugriff registrieren. Die Nutzungsanalyse ermöglicht es den Ereignis-Eigentümern, die Abonnenten zu überwachen und den Zugriff zu sperren, falls erforderlich. Dies reduziert den Aufwand für Kafka-Administratoren erheblich, da Teams, die Themen zur Wiederverwendung bereitstellen, diese selbst im Katalog platzieren können und die Konsumenten ihren Zugriff selbst verwalten können.

Event-Endgerät-Management bietet ein Event-Gateway, das sicherstellt, dass die Konsumenten von den Event-Produzenten und -Brokern entkoppelt sind, sie voneinander isoliert sind und alle Änderungen im Datenformat verwaltet werden. Es setzt außerdem die richtlinienbasierten Kontrollen durch und wendet diese direkt auf das Kafka-Protokoll selbst an. Das bedeutet, dass es in der Lage ist, jede Kafka-konforme Implementierung zu verwalten, die Teil des Ökosystems ist.