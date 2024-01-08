In modernen Unternehmen, in denen der Geschäftsbetrieb massive digitale Spuren hinterlässt, ermöglichen Geschäftsereignisse den Unternehmen, anpassungsfähiger zu werden und Chancen oder Risiken zu erkennen und darauf zu reagieren, sobald sie auftreten. Sie können ihre Lieferketten optimieren, ansprechende, personalisierte Erfahrungen für ihre Kunden schaffen, Qualitätsprobleme proaktiv erkennen oder Kundenabwanderungen abfangen, bevor sie auftreten.
Als Ergebnis können sich Unternehmen, die sich stärker an Ereignissen orientieren, sich besser von ihren Mitbewerbern abheben und letztlich ihre Umsätze und Gewinne steigern.
Unternehmen durchlaufen bei der Einrichtung einer EDA oft einen Reifeprozess, der mehrere Stufen umfasst.
Zunächst wird das Potenzial in taktischen Projekten demonstriert, die einzelne Teams durchführen. Sie verwenden häufig Apache Kafka als offene Technologie und als De-facto-Standard für den Zugriff auf Ereignisse aus verschiedenen Kernsystemen und Anwendungen. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen dann, neue responsive Anwendungen zu entwickeln.
Ein gesteigertes Bewusstsein in IT-Unternehmen führt zu einem Übergang zu standardisierten Methoden für die Schaffung eines Event Backbone, das sowohl bestehende als auch neue ereignisgesteuerte Projekte über mehrere Teams hinweg unterstützt. Dieser Ansatz bietet betriebliche Effizienz und die Möglichkeit, eine Lösung zu entwickeln, die resilient und skalierbar genug ist, um entscheidende Abläufe zu unterstützen.
Die zunehmende Akzeptanz macht ein besseres Management der Ereignis-Sozialisierung und -Exposition erforderlich. Teams wünschen sich mehr Transparenz und Zugang zu Ereignissen, damit sie die Arbeit anderer wiederverwenden und weiterentwickeln können. Die Bedeutung von Ereignissen wird so erhöht, dass sie der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) ebenbürtig sind, mit Einrichtungen zur Beschreibung, Werbung und Entdeckung von Ereignissen. Der Self-Service-Zugang verhindert Genehmigungsengpässe und ermöglicht angemessene Einrichtungen zur Kontrolle der Nutzung.
Ein breiteres Spektrum von Benutzern kann auf Event Streams zugreifen und diese verarbeiten, um deren Relevanz im Geschäftskontext zu verstehen. Sie sind in der Lage, Ereignisthemen zu kombinieren, um Muster oder Aggregate zu identifizieren, Trends zu analysieren und Anomalien zu erkennen. Ereignisauslöser werden verwendet, um Workflows oder Entscheidungen zu automatisieren. Dadurch können Unternehmen Benachrichtigungen generieren, sodass geeignete Maßnahmen ergriffen werden können, sobald Situationen erkannt werden.
IBM hat eine Reihe von kompatiblen Funktionen entwickelt, die Sie bei der ereignisgesteuerten Einführung unterstützen, wo immer Sie sich befinden. Jede Funktion basiert auf den besten Open-Source-Technologien und ist auf Skalierbarkeit, Flexibilität und Kompatibilität mit einem ganzen Ökosystem für Konnektivität, Analysen, Verarbeitung und mehr ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie ganz am Anfang stehen oder den nächsten Schritt gehen möchten – IBM kann Ihnen dabei helfen, Ihre bestehenden Ressourcen zu erweitern und aufzuwerten.
Ein Event Backbone ist das Herzstück eines ereignisgesteuerten Unternehmens, das Geschäftsereignisse effizient an den Orten verfügbar macht, an denen sie benötigt werden. IBM bietet eine Event Streams-Funktion, die auf Apache Kafka aufbaut und die Ereignisse im gesamten Unternehmen verwaltbar macht. Wo bereits eine Kafka-basierte Infrastruktur bereitgestellt ist, können Event Streams nahtlos mit Ereignissen als Teil einer hybriden Brokering-Umgebung interagieren.
Es ermöglicht die Bereitstellung von Infrastruktur als Code durch den Einsatz von Operatoren als Teil von Kubernetes-basierten Container-Orchestrierungsplattformen, um die vielen Komponenten einer Apache Kafka-Bereitstellung auf konsistente und wiederholbare Weise zu erstellen und zu betreiben. Kafka-Cluster können automatisch je nach Nachfrage skaliert werden, mit vollständiger Verschlüsselung und Zugriffskontrolle. Flexible und anpassbare Kafka-Konfigurationen können durch eine einfache Benutzeroberfläche automatisiert werden.
Es enthält eine integrierte Schemaregistrierung, um Ereignisdaten aus Anwendungen wie erwartet zu validieren, die Datenqualität zu verbessern und Fehler zu reduzieren. Ereignisschemata helfen, die Integrationskomplexität zu reduzieren, indem sie vereinbarte Formate zwischen den kollaborierenden Teams etablieren, und Event Streams ermöglicht die Entwicklung und Anpassungsfähigkeit von Schemas, da die ereignisgesteuerte Einführung beschleunigt wird.
Event Streams schaffen ein resilientes und hochverfügbares Event Backbone, indem sie die Replikation von Ereignisdaten zwischen Clustern über mehrere Zonen hinweg unterstützen, sodass die Infrastruktur den Ausfall einer Zone ohne Verlust der Serviceverfügbarkeit tolerieren kann. Zur Wiederherstellung nach einem Notfall kann die Geo-Replikationsfunktion Kopien von Ereignisdaten erstellen, die an einen Backup-Cluster gesendet werden. Die Benutzeroberfläche ermöglicht es, dies mit wenigen Klicks zu konfigurieren.
Ein Event Backbone ist nur so gut wie die Ereignisdaten, auf die er zugreifen kann. Event Streams unterstützen eine Vielzahl von Konnektoren zu wichtigen Anwendungen, Systemen und Plattformen, auf denen Ereignisdaten erzeugt oder konsumiert werden. Der Konnektorkatalog enthält eine umfangreiche Liste der wichtigsten Konnektoren, die von IBM und der Community unterstützt werden.
Abgerundet werden all diese Funktionen durch eine umfassende Verwaltungsoberfläche, die eine nahtlose Überwachung und Bedienung der Kafka-Umgebung und der damit verbundenen Anwendungen ermöglicht. Dazu gehört der allgemeine Systemzustand sowie die Möglichkeit, die Einzelheiten einzelner Ereignis-Nutzlasten, Schemata, Veröffentlichungs- und Verbrauchsraten aufzuschlüsseln und die Identifizierung und Lösung problematischer Ereignisdaten zu unterstützen.
Viele Unternehmen erreichen einen Punkt, an dem die Nutzung von Ereignissen rasant zunimmt. Täglich entstehen neue Event Streams von mehreren Teams, die nicht unbedingt gegenseitig Einblick in ihre Aktivitäten haben. Man beginnt, sich über Doppelarbeit Gedanken zu machen und darüber, wie man diese Sichtbarkeit verbessern und eine größere Effizienz und Wiederverwendung fördern kann. Die Wiederverwendung birgt natürlich auch ihre eigenen Herausforderungen. Wie wird der Zugriff kontrolliert? Wie werden Workloads verwaltet, um eine Überlastung der Backendsysteme zu vermeiden? Wie lassen sich grundlegende Änderungen vermeiden, die viele Teams betreffen?
Um diese Bedenken auszuräumen, beginnen viele Unternehmen, Ereignisschnittstellen formaler zu behandeln und bewährte Verfahren anzuwenden, die im Rahmen des API Managements entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Ereignisschnittstellen gut beschrieben und versioniert sind, dass der Zugriff entkoppelt und isoliert ist und die Nutzung angemessen gesichert und verwaltet wird.
IBM bietet eine Funktion zur Verwaltung von Endgeräten für Ereignisse, mit der bestehende Ereignisse von jedem Benutzer erkannt und genutzt werden können und die Endgeräte wie APIs verwaltet, um sie unternehmensweit sicher wiederzuverwenden. Diese Funktion kann nicht nur Event Streams von IBM verwalten, sondern im Einklang mit dem bereits erklärten offenen Ansatz auch für alle Kafka-basierten, ereignisgetriebenen Anwendungen und Backbones, die Sie bereits haben.
Es ermöglicht Ihnen, Ihre Ereignisschnittstellen in einem einheitlichen Framework auf Basis des offenen Standards AsyncAPI zu beschreiben. Das bedeutet, dass sie für Menschen verständlich sind, von Codegenerierungstools unterstützt werden und mit API-Definitionen übereinstimmen. Event-Endgerät-Management erzeugt gültige AsyncAPI-Dokumente auf Basis von Ereignisschemas oder Beispielnachrichten.
Es bietet einen Katalog für die Veröffentlichung von Ereignisschnittstellen, die andere entdecken können. Dazu gehören Lebenszyklusverwaltung, Versionsmanagement und die Definition von richtlinienbasierten Kontrollen. Um beispielsweise von den Benutzern die Angabe gültiger Zugangsdaten zu verlangen, integriert es sich in Lösungen für Identitäts- und Zugriffsmanagement und verfügt über eine rollenbasierte Zugriffskontrolle.
Benutzer des Katalogs können dann verfügbare Ereignisse finden, die für sie relevanten Ereignisse verstehen und sich einfach für den Self-Service-Zugriff registrieren. Die Nutzungsanalyse ermöglicht es den Ereignis-Eigentümern, die Abonnenten zu überwachen und den Zugriff zu sperren, falls erforderlich. Dies reduziert den Aufwand für Kafka-Administratoren erheblich, da Teams, die Themen zur Wiederverwendung bereitstellen, diese selbst im Katalog platzieren können und die Konsumenten ihren Zugriff selbst verwalten können.
Event-Endgerät-Management bietet ein Event-Gateway, das sicherstellt, dass die Konsumenten von den Event-Produzenten und -Brokern entkoppelt sind, sie voneinander isoliert sind und alle Änderungen im Datenformat verwaltet werden. Es setzt außerdem die richtlinienbasierten Kontrollen durch und wendet diese direkt auf das Kafka-Protokoll selbst an. Das bedeutet, dass es in der Lage ist, jede Kafka-konforme Implementierung zu verwalten, die Teil des Ökosystems ist.
Da Ereignisse auf unterschiedliche Weise wiederverwendet werden und die Anwendungsfälle immer komplexer werden, ist es oft so, dass Ereignisse weiter optimiert oder mit anderen Ereignissen kombiniert werden müssen, um die interessantesten Geschäftssituationen zu identifizieren, auf die reagiert werden sollte. Ereignisse können besser umsetzbar sein, wenn sie mit externen Daten ergänzt werden oder sie zusammen mit anderen Ereignissen in einem bestimmten Zeitraum auftreten.
IBM bietet eine Ereignisverarbeitungsfunktion, die Benutzern hilft, mit Ereignissen zu arbeiten, um das Verständnis des Geschäftskontexts zu verbessern. Es enthält eine Low-Code-Benutzeroberfläche, die es einer Vielzahl von Benutzern ermöglicht, mit Ereignissen zu arbeiten, sowie eine leistungsstarke Open-Source-Engine zur Ereignisverarbeitung. Wenn Sie bereits eine Kafka-basierte Infrastruktur bereitstellen, kann die Ereignisverarbeitung mit Ereignissen funktionieren, die von jeder beliebigen Apache Kafka-Implementierung in Ihrer Umgebung stammen.
Die Laufzeit für die Ereignisverarbeitung basiert auf Apache Flink, einer offenen, zuverlässigen, sicheren und skalierbaren Methode zur Ausführung von Ereignisverarbeitungsabläufen. Die IBM-Laufzeit für die Ereignisverarbeitung wird vollständig über Kubernetes-Operatoren unterstützt, bereitgestellt und verwaltet. Das macht die Bereitstellung und Verwaltung einfach, entweder als gemeinsame Ausführungsumgebung oder für die Bereitstellung als Teil einer App.
Mit dem Low-Code-Tool können Benutzer Ereignisquellen mit einer Abfolge von Operationen verbinden, die festlegen, wie die Ereignisse verarbeitet werden sollen. Sie können Ereignisse aus mehreren Quellen zusammenführen, um Situationen zu identifizieren, die sich aus dem Auftreten verschiedener Ereignisse ergeben, Ereignisse filtern, um irrelevante Ereignisse aus dem Datenstrom zu entfernen, Ereignisse aggregieren, um das Auftreten in verschiedenen Zeitfenstern zu zählen, Berechnungen mit Feldern in den Ereignissen durchführen, um neue Informationen abzuleiten und vieles mehr. Traditionell hätte diese Art der Ereignisverarbeitung hochqualifizierte Programmierer erfordert. Mit diesen Tools können Benutzer potenziell nützliche Szenarien in einer sicheren, zerstörungsfreien Umgebung umfangreich prototypisieren.
Es wurde so konzipiert, dass Ereignisse intuitiv und visuell verarbeitet werden können, mit Drag-and-Drop von Ereignisquellen, Zielen und Verarbeitungsvorgängen, die dann miteinander verbunden werden, sowie Produktivitätshilfen und Validierung in jedem Schritt. Die schnelle Iteration von Lösungen wird durch die Möglichkeit erreicht, auf „Ausführen“ zu klicken und die Ausgabe sofort im Editor anzuzeigen. Anschließend kann die Verarbeitung angehalten werden, um sie vor dem erneuten Ausführen zu bearbeiten. Ergebnisse können exportiert oder als kontinuierlicher Stream an Kafka gesendet werden.
Die Ereignisverarbeitung ermöglicht die Zusammenarbeit, da viele Lösungen erstellt und bereitgestellt werden können, sodass mehrere Teammitglieder in einem Arbeitsbereich zusammenarbeiten und Inhalte teilen können. Die von den Tools generierte Ereignisverarbeitungslogik kann in Tools wie GitHub exportiert werden, um sie mit anderen innerhalb des Unternehmens zu teilen. Tutorials und kontextbezogene Hilfestellungen ermöglichen es neuen Teammitgliedern, sich schnell einzuarbeiten und mitzuarbeiten.
Sobald eine Lösung in der Ereignisverarbeitung konfiguriert ist, kann die Ausgabe an verschiedene Stellen gesendet werden, um die Observability zu gewährleisten und Aktionen auszulösen, darunter cloudnative Anwendungen, Automatisierung oder Dashboards, die Kafka-Eingaben verarbeiten können.
IBM Event Automation, ein vollständig modularer ereignisgesteuerter Service, ermöglicht es Unternehmen, ihre Bemühungen voranzutreiben – unabhängig davon, an welchem Punkt ihrer Journey sie stehen. Die Funktionen für Event Streams, Event Endpoint Management und Event Processing bilden die Grundlage für eine ereignisgesteuerte Architektur, mit der sich der Wert von Ereignissen erschließen lässt.
